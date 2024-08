video suggerito

Alice Campello, dopo la rottura con Morata, riappare sui social con i suoi figli: "Tutta la mia vita"

A cura di Ilaria Costabile

Sono giorni di assedio mediatico per Alice Campello e Alvaro Morata, che hanno annunciato la loro separazione, sconvolgendo coloro che danni, ormai, li seguivano sui social, nutrendo la speranza di un amore duraturo e genuino. Invece, anche in quella che sembrava una coppia solida, qualcosa non è andato come sperato e dopo sette anni, quindi, hanno deciso di prendere strade diverse. In queste ultime ore, però, l'influencer ha pubblicato alcuni scatti insieme ai suoi bambini, per allontanare un po' le critiche ricevute da quando è stato pubblicato l'annuncio.

Alice Campello e la dedica ai figli sui social

"Siete tutta la mia vita" scrive Alice Campello, dopo aver pubblicato delle foto che la ritraggono con due dei suoi quattro figli. Immagini bellissime e che già in passato erano spesso apparse sui social dell'influencer. Diventata mamma giovanissima, l'ultima gravidanza è stata per lei particolarmente difficile, perché durante il parto ci sono state alcune complicazioni e in quell'occasione, il video dei piccoli che vanno a trovare la loro mamma, preoccupati, insieme al papà, era diventato virale nel giro di pochi minuti. A distanza di più di un anno dal parto e dall'arrivo dell'unica femminuccia della famiglia, quelle immagini sembrano avere un sapore diverso, quasi nostalgico per chi ha seguito la storia d'amore dei due sin dall'inizio, dal loro primo incontro. In quell'occasione così complicata, Alvaro Morata aveva fatto sentire la sua presenza, oltre che il timore per la vita della moglie, che intanto gli aveva rivolto una dedica: "Sei l'amore della mia vita".

Alice Campello difende Morata dopo l'annuncio della separazione

Nel frattempo, dopo l'annuncio della separazione, non sono mancate critiche rivolte al calciatore e alla coppia in generale. Campello, quindi, è prontamente intervenuta difendendo quello che, a conti fatti, è ancora suo marito:

Ci sono dinamiche nostre che rimarranno tali che ci hanno consumato (depressioni importanti, momenti di tensione forte dell'europeo e i giornali, milioni di situazioni personali) Se ci fossero terze persone non ci metterei la faccia così tante volte e non parlerei MAI così di lui. Non si merita tutte le schifezze che si stanno dicendo.