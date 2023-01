La dedica di Alice Campello ad Alvaro Morata dopo il parto: “Sei l’amore della mia vita” Alice Campello pubblica un video sui social, dove ripercorre i primi giorni di vita della sua Bella, ringrazia i medici che l’hanno aiutata, ma soprattutto suo marito Alvaro per l’amore che le ha dato in ogni momento.

A cura di Ilaria Costabile

Alice Campello si è ripresa dopo le complicanze avute durante la nascita della sua bambina, Bella, venuta al mondo lo scorso 9 gennaio. L'influencer, che già aveva annunciato di stare meglio, ha condiviso un video su Instagram, nel quale mostra la piccola appena nata e poi i fratellini accorsi in ospedale per salutarla. A questo si aggiunge un messaggio per ringraziare i suoi follower del supporto ricevuto nei giorni critici e rivolge un ringraziamento speciale a suo marito, Alvaro Morata, per esserle stato sempre accanto.

Il ringraziamento ai medici

Sono stati giorni difficili, ma superati non senza qualche preoccupazione e difficoltà, da Alice Campello che man mano si è ripresa dalle complicazioni che l'hanno colta subito dopo il parto. In un video pubblicato su Instagram la modella racchiude tutti i momenti più belli di questi primi giorni di vita della nuova arrivata in casa Morata e ne approfitta per ringraziare i medici che l'hanno aiutata e sostenuta:

Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per tutti i fiori e per esservi preoccupati per me.

Grazie ad ogni singola persona della Clinica Navarra ma sopratutto alla dottoressa Muñoz, al Dr Chiva , Dr Vaquero, Dr Alonso e a tutti i dottori e ostetriche (sopratutto a Maria Victoria e Raquel)

Le parole per Alvaro Morata

La dedica più dolce, però, va ad Alvaro Morata, marito e papà dei suoi figli, che anche in questa circostanza ha dimostrato di avere la forza necessaria per starle accanto in ogni momento, anche il più difficile. Il loro amore si è dimostrato forte e compatto, capace di crescere, diventando sempre più potente, come lei stessa scrive: