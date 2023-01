Alice Campello sta meglio dopo la terapia intensiva, Morata: “I giorni peggiori della mia vita” Alvaro Morata aggiorna i fan sullo stato di salute di Alice Campello. L’influencer è stata ricoverata in terapia intensiva dopo alcune complicazioni durante il parto della sua ultima figlia. “Sei una combattente e un grande esempio per me”, sono le parole d’amore del calciatore sui social.

A cura di Giulia Turco

Alice Campello sta meglio e ha lasciato la terapia intensiva. A dare aggiornamenti sullo stato di salute della modella e influencer è il marito Alvaro Morata, che nelle ultime ore ha fatto parecchio preoccupare i loro fan. Campello ha infatti avuto alcune complicazioni durante il parto che ha dato alla luce la piccola Bella, l'ultima dei loro quattro figli nata lo scorso 9 gennaio. La salute della bimba, fortunatamente, non è mai stata a rischio e anche la mamma ora sarebbe in fase di ripresa.

Alice Campello finalmente abbraccia la piccola Bella

Con uno scatto postato sui social, Alvaro Morata tranquillizza i fan che sono rimasti con il fiato sospeso in attesa di sentire buone notizie sullo stato di salute della moglie Alice. "È già uscita dalla terapia intensiva ed è in camera. Sta molto meglio e si sta riprendendo con Bella", spiega il calciatore a corredo di una foto che mostra la mamma finalmente insieme alla piccola. "Sei senza dubbio una combattente e un esempio per te", sono le parole che dedica alla mamma dei suoi quattro figli. "Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti. Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata e senza di te la mia vita non avrebbe senso", continua Morata commosso. "Bisogna godersi ogni momento. Grazie a tutti".

La nascita di Bella, la prima femminuccia di Morata e Campello

La nascita della piccola era attesa con grande entusiasmo da parte della famiglia Morata, finora quasi tutta al maschile. Dopo il primo maschietto infatti, Alice Campello ha dato alla luce due gemelli, arrivando giovanissima ad essere mamma di tre bambini. Insieme al calciatore ha desiderato a lungo la femminuccia, il cui nome era stato deciso già da tempo e anticipato tramite alcune storie su Instagram. Dopo giorni di terribile spavento, sembra che le cose stiano andando per il meglio, anche se l'influencer dovrà restare ancora per qualche giorno sotto osservazione.