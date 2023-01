Alice Campello in terapia intensiva dopo la nascita di Bella: “È forte e sta recuperando” Una nuova gioia per la coppia, Alice Campello ha dato notizia della nascita della bambina dal suo account Instagram, nel quale si legge che dopo il parto la madre ha avuto complicazioni.

A cura di Andrea Parrella

Alice Campello e Alvaro Morata sono di nuovo genitori, è nata Bella. A dare notizia dell'arrivo della quarta figlia per la coppia è stata proprio Alice Campello con un post pubblicato sui social, in cui si legge che proprio Alice Campello dopo il parto ha avuto delle complicazioni per le quali è in terapia intensiva. Circostanza che ha dato inizialmente un po' di preoccupazione:

Ieri é nata Bella ed é proprio come la sognavamo.

La mamma purtroppo dopo il parto che é andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto.

Alice é forte e un po’ alla volta si sta recuperando.

Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi.

Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli… posso solo stimarli immensamente.

Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati.

Vi terremo aggiornati

Morata e Campello insieme dal 2014

Alvaro Morata e Alice Campello si sono conosciuti nel periodo in cui il calciatore, dal 2014 al 2016, ha giocato in Spagna e da allora non si sono più separati. L'anno successivo le nozze, poi la nascita dei primi due figli, i gemelli Alessandro e Leo. La famiglia si è poi allargata ancora con l'arrivo di Edoardo.

Il nome della bambina deciso mesi fa

Il sesso della nuova arrivata era stato annunciato ufficialmente pochi mesi fa, quando i futuri genitori hanno pubblicato sui social una foto in cui si stringevano forte uno all'altra: "Ti stiamo aspettando principessa", il breve messaggio di accompagnamento alla foto. Anche il nome della bambina era stato già anticipato proprio da Campello, che aveva svelato la scelta di Bella sempre attraverso alcune storie.