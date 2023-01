Alice Campello dopo la terapia intensiva: “Mi sto riprendendo, grazie a chi mi ha salvato la vita” Alice Campello con alcune stories è tornata a parlare dei giorni difficili vissuti: nonostante la gioia per la nascita della figlia Bella, l’influencer ha dovuto fare i conti con un problema di salute dopo il parto. “Grazie a chi mi ha salvato la vita”, le trasfusioni di sangue le hanno permesso di sopravvivere, stando alle sue parole.

A cura di Gaia Martino

Sono state settimane difficili per Alice Campello che lo scorso 10 gennaio dopo aver partorito ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute. La famosa influencer, moglie di Alvaro Morata, dopo aver dato alla luce Bella, la prima figlia femmina dopo i gemelli Alessandro e Leo ed Edoardo, è finita in terapia intensiva. Fu il calciatore a rendere nota la notizia della nascita e del preoccupante epilogo: "Si stanno prendendo cura di lei". Con l'immagine postata su Instagram della mamma con la figlia in braccio, il giorno dopo, la coppia aveva tranquillizzato i fan. A distanza di circa 10 giorni Alice Campello è in via di guarigione: nonostante si senta ancora debole, sta riprendendo lentamente in mano la sua quotidianità. Il racconto tra le stories: "Sono viva grazie a chi ha donato il sangue".

Le parole di Alice Campello dopo la terapia intensiva

Alice Campello con alcune stories ha raccontato di essere salva dopo il parto grazie alle numerose persone che quotidianamente donano sangue. "Ho aspettato di sentirmi meglio per parlare con voi. Ci tengo a dirvi che sto meglio, sono molto sensibile. Mi sto riprendendo anche fisicamente un po' alla volta, cammino, riprendo a fare le cose che faccio sempre", le prime parole in risposta ai numerosi messaggi ricevuti dai fan.

Ci tenevo a dire che grazie alle persone che hanno donato sangue sono qua e posso fare questo video. Non mi sono mai resa conto dell'importanza di donare il sangue fin quando non mi sono trovata nella situazione. Sono quelle cose che pensi non succedano mai, poi ti rendi conto quanto siano importanti questi gesti. Donerò anche io il sangue quano staro meglio. Tante persone che non conosco mi hanno salvato la vita, sarà una cosa che farò anche io.

Alice Campello ha concluso il suo lungo messaggio raccontando che la bimba sta bene: "È bellissima, sta bene, i fratelli la amano", le ultime parole.