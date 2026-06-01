Álvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme: “Lei è la donna della mia vita, non posso vivere senza”

Álvaro Morata e Alice Campello si sono ritrovati. Dal concerto di Bad Bunny a Madrid alla conferma del calciatore al giornalista Javier Hoyos: “Lei è la donna della mia vita”.

Oops, they did it again! per parafrasare Britney Spears. Álvaro Morata e Alice Campello stanno tornando insieme. A confermarlo è Javier Hoyos, il giornalista spagnolo che nel tempo è diventato uno dei migliori amici del calciatore del Como. Tutto ha preso il via da un avvistamento al concerto di Bad Bunny a Madrid, allo Stadio Metropolitano.

Tra il pubblico, oltre a nomi come Chiara Ferragni ed Ester Expósito con Kylian Mbappé, qualcuno nota Morata e la Campello insieme e segnala la cosa a Hoyos. Il giornalista approfondisce, raccoglie conferme dall'entourage della coppia, poi fa la mossa decisiva: scrive direttamente ad Álvaro.

La conferma

"Come al solito lui è stato super onesto e mi ha detto di sì", ha raccontato Hoyos su Instagram. "Si stanno dando una nuova opportunità. Alice è la donna della sua vita, non può vivere senza di lei ed è la madre dei suoi figli". Il dettaglio non è secondario: anche nei mesi della separazione, ha ricordato il giornalista, Morata "continuava a ripetermi che lei era la donna della sua vita".

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Una storia di riconciliazioni (e rotture)

La parabola sentimentale di Morata e Campello è diventata quasi un format. Prima crisi nell'estate 2024, separazione, poi a gennaio 2025 la riconciliazione con promesse di cambiamento da entrambe le parti. Alice aveva dichiarato: "Stavamo entrambi male, non abbiamo saputo affrontare le difficoltà, non succederà più". A gennaio 2026, però, arriva la seconda rottura, stavolta con risvolti patrimoniali, i due avevano avviato la separazione dei rispettivi patrimoni, segnale che in molti avevano letto come una chiusura definitiva.

E invece. Pochi giorni prima del concerto di Bad Bunny, i due avevano già festeggiato insieme, con largo anticipo, il compleanno dei figli Alessandro e Leonardo. Un dettaglio che, con il senno di poi, era già un indizio. La chiave di tutto, in fondo, l'aveva già fornita lo stesso Morata dopo l'ultima separazione: "Ci amiamo moltissimo, ma non riusciamo a capirci". Una frase che spiega molto e che lascia aperta la domanda su quanto questa nuova fase possa reggere. Qualcuno, nei commenti al post di Hoyos, ha sintetizzato con ironia: "Con loro Cupido sta esaurendo le frecce".