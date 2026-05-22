Alice Campello fuori dalle società di Alvaro Morata parla dei loro rapporti: “Sono ottimi, sto benissimo”

La storia tra Alice Campello e Alvaro Morata si è ormai conclusa, pare in via definitiva da quando l’influencer non fa più parte delle società che fanno capo all’ex marito. Pubblicamente, però, ribadisce la serenità del loro legame.

La storia d'amore tra Alice Campello e Alvaro Morata è ormai giunta ai titoli di coda, nonostante i due avessero deciso di riprovarci dopo una prima separazione. Sembrerebbe che adesso entrambi abbiano preso strade diverse in maniera definitiva, dal momento che lei è anche uscita dalla società che fa capo al calciatore del Como. I due stanno cercando di evitare di commentare quanto sta accadendo nel loro privato, eppure le domande non mancano. Ed è così che l'influencer è tornata a parlare del rapporto con il suo ex, sottolineando quanto alla base delle loro interazioni ci sia sempre rispetto.

Il rapporto tra Alice Campello e Alvaro Morata

Durante i Premi Vanitatis Donna e Uomo dell'Anno consegnati a Madrid, Alice Campello ha parlato in maniera molto concisa del suo legame con Morata. Il suo intervento è avvenuto a distanza di pochissimo tempo dalla conferma della sua uscita da Tamora 2011 SL, la principale società patrimoniale legata al calciatore. A questo proposito, quindi, ha ribadito: "Con Alvaro rapporti ottimi", un'ammissione pacata e circoscritta che però dà la misura di come entrambi stiano cercando di non alimentare il chiacchiericcio mediatico su di loro. Senza alimentare ulteriori polemiche, quindi, l'influencer ribadisce: "Sto benissimo. Ovviamente mi dedico ai miei figli, sono sempre la mia priorità assoluta".

Alice Campello e Alvaro Morata

Alice Campello fuori dalle società di Morata

Il fatto che Alice Campello non faccia più parte del consiglio di amministrazione della società Tamora 2011 è un passaggio importante anche dal punto di vista economico. La società detiene una parte significativa del patrimonio di Morata, incentrata principalmente su investimenti immobiliari che ammontano ad almeno 4 milioni di euro. Tra le proprietà ve ne sono alcune nelle zone più belle di Madrid, altre case a Marbella. Al patrimonio immobiliare si aggiungono partecipazioni societarie da 6,7 milioni di euro e anche investimenti finanziari. Nell'autunno 2025, periodo della riconciliazione tra i due, anche la collaborazione imprenditoriale ne aveva giovato. La coppia, infatti, aveva fondato Morata Campello Real Estate SL, società nata per investire nel mercato immobiliare spagnolo. L'influencer era entrata nella società primaria nel 2023 e il suo incarico è stato poi reciso il 15 aprile di quest'anno.