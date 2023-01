Alice Campello torna allo stadio dopo il parto e lo spavento, Alvaro Morata segna e le dedica un gol Dopo il grande spavento per il parto e le giornate in terapia intensiva, Alice Campello ritorna a Madrid al Vicente Calderon per tifare l’Atletico di Alvaro Morata. Il giocatore ha segnato anche un gol.

Dopo il grande spavento per il parto e le giornate in terapia intensiva, Alice Campello ritorna a Madrid al Vicente Calderon per tifare l'Atletico di Alvaro Morata. Conclusione fantastica perché la squadra dei colchoneros ha trionfato 3-0 contro il povero Valladolid. La prima delle tre reti casalinghe è stata siglata proprio da Alvaro Morata che ha potuto dedicare il gol alla sua amata, che ha passato un periodo ricco e impegnativo. Le foto, pubblicate sui social, mostrano un sorriso sereno: i tempi duri sono già un ricordo.

La dedica

Dopo le complicanze post-parto, Alice Campello è riuscita a riprendersi alla grande. È stata una settimana impegnativa e a suo modo perfetta, conclusa anche con la bella rete del giocatore spagnolo ex Juventus. Al giocatore, la bella compagna aveva scritto:

Alvaro Morata sei l’amore della mia vita..il miglior papà che potessi scegliere per i miei figli e il regalo più grande che potesse farmi Dio. Non ho parole per quello che fai ogni giorno per me e per tutto l’amore che mi dai.. mi fai sentire in ogni secondo il centro della tua vita e la tua priorità. Ti amo.

La nascita di Bella

La nascita di Bella ha rappresentato la quarta figlia per la coppia che aveva annunciato così la lieta notizia e quella che ha poi messo in apprensione i fan della coppia: