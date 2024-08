video suggerito

"Alice Campello non voleva un altro trasloco", l'imprenditrice replica alle dichiarazioni di Morata Tra i commenti al post di ChiMagazine che riporta le ultime dichiarazioni di Alvaro Morata riguardo la separazione da Alice Campello, spunta quello dell'imprenditrice che le smentisce: "Ma non è vero".

A cura di Gaia Martino

Alice Campello risponde a uno dei post Instagram del settimanale Chi che parla della sua separazione da Alvaro Morata. La rivista, nel suo ultimo numero, ha riportato le dichiarazioni del calciatore rilasciate nella trasmissione De Corazon di TVE. Stando alle sue parole, tra i motivi della rottura anche la scelta di trasferirsi a Milano – per giocare nel Milan -, mentre "Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco". Secondo l'imprenditrice, però, quanto dichiarato "non è vero".

La replica di Alice Campello

Il post di Chi Magazine, condiviso poche ore fa su Instagram, riporta le parole di Alvaro Morata rilasciate a TVE diversi giorni fa: "Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco. Non ci sarà alcun ripensamento, la relazione è finita". Le dichiarazioni, però, secondo Alice Campello, sarebbero false: "Ma non è vero" ha infatti scritto tra i commenti.

Il motivo della separazione non è stato reso noto, ma da giorni circolano indiscrezioni e supposizioni dei fan che vedrebbero al centro della rottura un tradimento. A fare chiarezza nei giorni dopo l'annuncio della coppia è stata la giornalista Alexia Rivas, considerata una figura molto vicina all'entourage di Morata.

Cosa ha detto Alexia Rivas

"Alvaro non vuole tornare con Alice, almeno per il momento. Vuole stare da solo, è stato complicato prendere questa decisione" ha dichiarato Alexia Rivas due giorni fa. Secondo la giornalista entrambi hanno mantenuto un buon rapporto che non vogliono perdere per il bene dei loro figli. Lui starebbe attraversando un periodo in cui è "triste, apatico e arrabbiato", poi ha concluso: "È normale che in una relazione così lunga, nei momenti in cui stai bene e pensi che le cose andranno bene pubblichi certi contenuti e poi una settimana dopo vedi che non è tutto così perfetto".