Alvaro Morata su Alice Campello: “Sono devastato, mi sono trasferito al Milan per fuggire dal gossip”

Alice Campello e Alvaro Morata

Alvaro Morata ha segnato il suo primo gol con il Milan, la sua nuova squadra, ma la sua testa in parte è ancora sulla separazione con Alice Campello, una notizia che ha sconvolto il mondo dello sport che incrocia il gossip. Sabato sera, infatti, il calciatore ha parlato ancora della fine del suo matrimonio con il giornalista spagnolo Javier de Hoyos nella trasmissione ‘De Corazón' di TVE: "Sono molto chiaro, la relazione è finita. Abbiamo un ottimo rapporto per il benessere dei nostri quattro figli, anche se non si può tornare indietro" come riporta Marca.

Morata ha confermato che tra i due non ci sia stato alcun tradimento, ma soprattutto che era già un po' di tempo che il rapporto non era buono: "Avevamo entrambi chiaro che preferivamo porre fine al matrimonio e ricominciare da lì" spiegando di aver passato un periodo molto brutto: "Sono devastato" ha detto al giornalista e il riferimento, probabilmente, è alla pressione che i media spagnoli e non solo hanno avuto nei suoi confronti. E probabilmente è anche questo il motivo per cui l'attaccante, che a luglio ha vinto gli Europei con la Spagna, ha deciso di trasferirsi dall'Atletico Madrid al Milan, dove ieri ha esordito.

Morata ha svelato anche che un altro dei motivi della rottura è stato che "Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco" e soprattutto ha voluto smentire ancora una volta che ci siano stati dei tradimenti tra di loro, una delle principali voci incontrollate che è esplosa quando hanno annunciato la separazione: "Non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita". La settimana scorsa la domestica della coppia aveva parlato della relazione di Morata e Campello, negando anch'essa che ci sia stato qualche tradimento, ma aveva spiegato che i due erano in crisi da almeno un anno: "Non l'avevano pensato prima perché si amavano moltissimo".