Alice Campello toglie la foto con Morata dall'ufficio dopo la rottura, cosa ha appeso al suo posto Alice Campello ha 'cancellato' Alvaro Morata dalla sua vita lavorativa, oltre che da quella privata: l'influencer ha condiviso uno scatto mentre appende alla parete dell'ufficio un nuovo quadro, dove un tempo ce ne era uno con il marito. Tra loro non ci sarebbe nessun tentativo di riavviciamento.

A cura di Elisabetta Murina

Nessun tentativo di riavvicinamento tra Alvaro Morata e Alice Campello dopo la separazione. Secondo il settimanale Chi, l'ex coppia si vedrebbe solamente per impegni legati ai figli avuti insieme, ma non starebbe in alcun modo cercando di ricucire il rapporto. Anzi, l'influencer avrebbe ‘cancellato' il calciatore spagnolo anche dalla sua vita lavorativa.

Alice Campello toglie le foto con Morata dalla parete dell'ufficio

Sul suo profilo Instagram, Alice Campello ha condiviso alcune foto del suo ritorno in ufficio dopo le vacanze estive. La 28enne ha fondato e gestisce un brand make up e prodotti di bellezza, di cui si occupa insieme a un tema di collaboratori. Tra gli scatti condivisi sui social, non è passato inosservato quello che la vede impegnata ad appendere un nuovo quadro alla parete della stanza, sostituendo quindi il precedente. Secondo alcune voci spagnole, prima in quella posizione ci sarebbe stata una foto con il marito, in particolare la copertina del settimanale Grazia che li ritraeva insieme. Campello vorrebbe quindi ripartire nella sua vita lavorativa senza vedere nemmeno più una foto di Morata.

Perché Alice Campello e Alvaro Morata si sono lasciati

Sarebbero diversi i motivi che hanno portato alla fine dell'amore tra Campello e Morata. Secondo Chi, che riporta rumors spagnoli, la goccia ce ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata una lite avvenuta durante la festa della vittoria della Spagna agli Europei. La 28enne avrebbe voluto festeggiare in forma privata il traguardo raggiunto dal marito, mentre il calciatore non sarebbe stato d'accordo. Ad oggi il clima non sarebbe sereno e gli avvocati starebbero lavorando per un accordo sul divorzio.