Giacomo Giorgio su Ciro in Mare Fuori 5: "In disaccordo con gli autori, il suo percorso finisce nella prima stagione" Giacomo Giorgio interviene sui social per fare chiarezza in merito al personaggio da lui interpretato, Ciro Ricci, che torna anche nella quinta stagione. L'attore, però, sottolinea che stavolta si tratta di un addio e aggiunge di non aver condiviso le scelte degli sceneggiatori: "Il suo percorso è finito nella prima stagione".

A cura di Ilaria Costabile

A nemmeno 24 ore dall'uscita degli ultimi sei episodi di Mare Fuori 5 su RaiPlay, che coincide tra l'altro con la messa in chiaro su Rai2, la serie è tra i trend di X, in cui campeggia anche il nome di Giacomo Giorgio, l'attore che ha prestato il volto all'indimenticato Ciro Ricci. Negli episodi finali del quinto capitolo della fiction, il personaggio torna, ma in una veste che ha scatenato la curiosità degli appassionati che si sono chiesti, quindi, quale fosse la sorte del fratello maggiore della famiglia Ricci. Con alcune storie sui social, è intervenuto proprio l'attore a fare chiarezza, sottolineando come il suo compito sia solo quello di mettere in scena storie che altri scrivano, a prescindere dal fatto che lui possa essere d'accordo o meno.

Le parole di Giacomo Giorgio: "È l'ultima volta che ho incontrato Ciro Ricci"

A seguito dell'evoluzione della trama di Mare Fuori 5, Giacomo Giorgio ha voluto chiarire la sua posizione in merito al ruolo di Ciro Ricci che, anche in questa stagione, compare a più riprese, sebbene il suo personaggio sia morto alla fine della prima. L'attore sottolinea come si sia limitato a seguire le direttive degli sceneggiatori e che, questi episodi, rappresentano l'ultima volta in cui ha incontrato uno dei personaggi più amati della serie, a cui lui stesso sente di essere riconoscente:

Ciao a tutti. Il mestiere dell’attore consiste nell’interpretare delle scene che gli sceneggiatori scrivono, non nell’inventarle. Siamo pagati per questo. Spesso, come per questa stagione di Mare Fuori, un attore può non essere d’accordo con la scrittura perché il percorso del personaggio è sbagliato e perché la scena è scritta male. Questo è quello che penso delle scene di questa stagione, ma ciò non significa che il mio lavoro diventi un’altra cosa. In qualsiasi caso la professionalità vuole che un attore cerchi di interpretare al meglio delle parole e delle situazioni che gli vengono consegnate. E io così ho fatto, quest’anno e gli anni precedenti. Credo che il vero percorso di Ciro sia iniziato e finito nella prima stagione, e questo niente lo potrà cambiare. Quest’anno è stata l’ultima volte che ho incontrato questo personaggio che ho tanto amato, l’ultimo saluto a tuti voi. Vi ringrazio infinitamente per l’amore e l’affetto che mi dimostrate tutti i giorni. Con tutta l’umiltà e la riconoscenza ci vediamo in altre mille storie che ci aspettano, cercando con l’impegno di meritare sempre la vostra attenzione. G

A seguire, l'attore ha condiviso alcuni quesiti sulla serie -che in queste ore molti telespettatori si sono posti- inerenti alla possibilità che Ciro Ricci possa essere vivo. Giorgio ha risposto in maniera secca, scrivendo un eloquente "No", a dimostrazione del fatto che, ormai, Mare Fuori rappresenta solo una parte, piuttosto ingombrante, del suo passato artistico e che ora è il momento di guardare oltre, cosa che d'altro canto sta già ampiamente facendo.