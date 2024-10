Il salotto della nuova casa di Alice Campello: sedie di design e lampadario a bolle da 9mila euro

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Alice Campello

Alice Campello si gode la sua nuova vita a Milano. L'influencer e imprenditrice beauty si è trasferita in città dopo l'annuncio della separazione dal marito Alvaro Morata. I due hanno deciso di prendere strade diverse durante l'estate e il capitano della Nazionale spagnola di calcio si è trasferito in Italia per giocare nel Milan. Campello, che inizialmente sembrava riluttante all'idea di un altro trasferimento, ha scelto comunque di tornare in Italia affinché i quattro figli della coppia – Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella – possano stare vicino al padre. Nelle ultime settimane l'influencer ha condiviso con i suoi follower gli ultimi aggiornamenti sul trasloco, mostrando come ha arredato la cameretta della figlia e la stanza da letto dei due gemelli. Nelle scorse ore, Alice Campello ha mostrato sui social come ha deciso di arredare la sala da pranzo.

Uno scorcio della libreria e del tavolo in vetro

Il salotto contemporaneo di Alice Campello

Alice Campello ha deciso di puntare sulla contemporaneità per arredare la sua sala da pranzo. Dalle foto condivise sul suo profilo Instagram non sappiamo se si tratti soltanto di una sala da pranzo oppure anche di un salotto. La grande libreria color mogano occupa un'intera parete della stanza: quattro scaffali enorme ospitano foto ricordo, libri, premi ricevuti dall'influencer, il tutto illuminato da una barra di luce a led.

Il salotto di Alice Campello

Le sedie rivestite in velluto bianco in sala da pranzo

Al centro della stanza su un enorme tappeto grigio polvere troviamo un lungo tavolo orizzontale in vetro effetto specchio. A circondare il tavolo, dieci sedie rivestite in velluto bianco firmate Meridiani Interiors, modello Isetta. Realizzate dal designer Andrea Parisio, una sedia costa circa 2mila euro, anche se il prezzo può variare in base al tessuto.

Le sedie rivestite in velluto

A illuminare la stanza un magnifico lampadario composto da dieci sfere in cristallo che ricordano delle bolle di sapone che fluttuano nell'aria, creando un effetto sofisticato e dinamico. Il lampadario a sospensione è firmato Zenucchi ed è appeso al soffitto grazie a una parte metallica in ottone. Questo lampadario di design viene venduto sul sito del brand a 9.102 euro. Alla destra del tavolo un enorme quadro riprende i colori della stanza. Realizzato dall'artista Aythamy Armas ed esposto alla Alzueta Gallery di Barcellona, l'opera 0203/24, 2024 viene venduta a un prezzo che oscilla tra i 10mila e i 15mila euro.

Alice Campello con dietro il lampadario del salotto