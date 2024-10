video suggerito

Alice Campello, quanto costano i letti a forma di macchina per i figli nella nuova casa di Milano Alice Campello si è trasferita nella nuova casa di Milano con i quattro figli. Nelle ultime settimane sta arredando la camera dei bambini, come mostra nelle foto pubblicate su Instagram: i letti per una delle stanze da letto sono a quattro ruote.

A cura di Arianna Colzi

Alice Campello

Alice Campello si è da poco trasferita a Milano. L'influencer e imprenditrice si è trasferita da Madrid con i suoi quattro figli, Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella. A pochi mesi dalla notizia della separazione dal calciatore Alvaro Morata, Campello ha deciso di tornare in Italia, anche per permettere ai figli di essere più vicino al padre che attualmente gioca nel Milan. Nonostante i fan continuino a sperare in un ritorno di fiamma, per ora i rapporti rimangono cordiali, come dimostrano gli auguri di compleanno via social fatti da Campello all'attaccante rossonero. Nelle scorse settimane l'influencer ha mostrato la camera da letto della piccola Bella insieme a qualche spoiler sulle stanze dei bambini. Nelle ultime stories su Instagram, poi, l'imprenditrice ha mostrato come ha arredato le camere dei due gemelli.

La camera dei figli di Alice Campello a Milano ha due letti-automobile

Nella piccola stanza con parquet e un tappeto bianco in mezzo, Alice Campello ha sistemato due piccoli letti a forma di automobile. La testiera del letto è una macchina sportiva, con tanto di quattro ruote. Sopra la rete a doghe, che costituisce gli "interni" del letto-automobile, è stato posizionato il materasso. Sia la versione rossa che quella bianca sono dotate di due sedili sportivi posizionati sulla testiera di letto, per potersi appoggiare con la schiena.

I letti a forma di automobile nella casa di Alice Campello

I due lettini sono di Aileenstore, un brand tedesco che vende mobili e accessori per bambini. Il lettino automobile, con il materasso, costa 789 euro con i sedili sportivi sulla testiera e 689 euro senza. Inoltre è possibile acquistare anche solo la struttura del letto, che costa 579 euro o 429 euro nella versione bianca; 439 euro, invece, è il prezzo del modello base. Questo letto è perfetto per i piccoli che sono amanti per i motori: un'idea valida per tutti quei genitori che sono alla ricerca di idee e ispirazioni per l'arredamento della camera dei figli.

La camera da letto dei figli di Alice Campello