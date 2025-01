video suggerito

Belén Rodriguez mostra la cameretta di Luna Marì: è a tema nuvole e ha la carta parati di design Belén Rodriguez ha mostrato la cameretta di Luna Marì nella nuova casa milanese in cui si è trasferita da qualche mese. Total pink e a tema nuvole: ecco come l'ha arredata.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez si è trasferita da qualche mese in una nuova casa milanese, lasciandosi definitivamente alle spalle la vita passata condivisa con l'ex marito Stefano De Martino. Ha acquistato l'abitazione circa un anno fa, rimanendo estasiata sia dagli ampi spazi che dall'enorme terrazzo, e non sorprende che abbia voluto seguire personalmente i lavori di ristrutturazione, analizzando attentamente i trend di interior design a cui si sarebbe potuta ispirare, il risultato? Ha dato vita a un ambiente elegante e sofisticato con arredi di design e accessori dal mood super fashion. Solo nelle ultime ore, però, ha rivelato la cameretta di Luna Marì: ecco com'è fatta.

Luna Marì ha una cameretta tutta sua

Luna Marì sta crescendo ed è proprio per questo che Belén Rodriguez ha voluto darle una stanzetta tutta sua nella nuova casa che ha acquistato a Milano. Nei mesi scorsi si era servita dei social per mostrare il progetto realizzato dall'architetto: stando ai render e ai disegni a mano, sarebbe dovuta essere tutta rosa con un maxi letto contenitore e un tavolo di design e, guardando le foto odierne, pare che le aspettative siano state addirittura superate. La cameretta è infatti un paradiso total pink in cui la bimba ama trascorrere il tempo libero a giocare e riposarsi.

La cameretta a tema nuvole di Luna Marì

Chi ha firmato la carta parati in camera di Luna Marì

Il tema scelto per la camera della bimba è "nuvole", basti pensare che anche il lampadario riproduce questa forma. Oltre all'enorme letto con scalini, a fare la differenza è la carta parati che decora tutte le mura. Il suo fondo è in un rosa cipria molto intenso e ad arricchirla all-over ci sono disegni bianchi a forma di nuvole e uccellini. Per essere precisi si tratta della carta parati WPC 713 Color me Baby Collection venduta dall'e-commerce Trazzi Arredamenti, è anti-riflesso con trama effetto lino ed è resistente all'acqua. Non è forse l'ideale per evocare dolcezza e relax nella camera di una bambina? A quanto pare Belén ha curato davvero ogni dettaglio dell'abitazione e Luna Marì non potrebbe essere più a suo agio di così.

Carta parati WPC 713 Color me Baby Collection