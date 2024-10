video suggerito

Belén Rodriguez nella nuova casa: quanto costano il divano personalizzato e la lampada di design Belén Rodriguez ha quasi completato i lavori di ristrutturazione della nuova casa milanese e sui social ha rivelato di aver dato il via al trasloco. Come ha arredato il salotto? Con alcuni pezzi di design eleganti e sofisticati: ecco quanto valgono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha ritrovato se stessa dopo il periodo difficile che aveva vissuto a causa della rottura con Stefano De Martino. Per mesi aveva deciso di rimanere lontana sia dai social che dalla tv ma, ora che il momento buio è ormai alle spalle, è prontissima per godersi tutti i "nuovi inizi" che la attendono. Presto debutterà su Real Time con un programma tutto suo e, come se non bastasse, sembra anche aver portato a termine i lavori di ristrutturazione della casa milanese che ha acquistato qualche mese fa. Nelle scorse settimane aveva dato qualche piccolo spoiler mostrando sia le sue idee per la zona living che il progetto della cameretta di Luna Marì ma solo ora ha fatto un primo piano sul salotto quasi completato: ecco come lo ha arredato.

Il maxi divano di Belén è lo stesso di Fedez

Al motto di "Hoy es hoy. New home", ovvero "Oggi è oggi – Nuova casa", Belén si è mostrata alle prese con il trasferimento nella nuova casa. Dopo un primo piano sul trolley che ha portato con lei nell'abitazione, ha rivelato l'arredamento scelto per il salotto. Si tratta di un'ampia zona living con una maxi vetrata che dà sul terrazzo: ha le pareti bianche, il parquet di legno ed è illuminata da due file di faretti su binario total black. A farla da padrone è il grosso divano in grigio scuro: si tratta del modello standard di Edra ma arricchito da un componente centrale in più, è ricoperto di comodi cuscini e ha una chaise longue "incorporata" dalla forma irregolare. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di design la versione basic viene venduta a oltre 15.400 euro ma, considerando che il divano di Belén è personalizzato, il valore deve essere sicuramente superiore. Il dettaglio che in molti hanno notato? Anche Fedez ha scelto lo stesso pezzo di design per il suo nuovo appartamento "da single".

Il divano Edra di Belén Rodriguez

Quanto costa la lampada traforata nella nuova casa di Belén

A spiccare nello stile minimal del nuovo salone di Belén è la maxi lampada posizionata dietro al divano per creare un punto luce. Gli appassionati di arredamento l'avranno sicuramente riconosciuta: si tratta di un pezzo di design firmato da Ferruccio Laviani per Kartell, azienda leader del settore, simbolo della progettualità Made in Italy.

Lampada Kartell

Per essere precisi la lampada a piantina scelta da Belén è il modello Kabuki indoor declinato in total black, la sua particolarità? Essendo stata realizzata a iniezione, è contraddistinta da una struttura a trama che riproduce il pizzo con una superficie traforata da cui si diffonde la luce. Sul sito ufficiale del brand la lampada viene venduta a 1.113 euro ed è disponibile anche in bianco e in versione outdoor.