Il lampadario coi foglietti di Belén Rodriguez è un pezzo di design dall'originale valore simbolico Avete notato il lampadario con i foglietti nella nuova casa di Belén Rodriguez? Si tratta di un famoso pezzo di design dall'originale valore simbolico: ecco chi lo ha firmato e quanto costa.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez si è trasferita in una nuova casa milanese da qualche mese ma, nonostante ciò, non ha ancora fatto un home tour completo sui social, preferisce rivelare ogni giorno dei nuovi angoli arredati con pezzi unici e di design, dal salotto con il divano più amato dalle star al bagno con la vasca di marmo. Sebbene si sia affidata ad architetti ed esperti del settore, ha seguito personalmente i lavori di ristrutturazione, indicando tutte le ispirazioni, i colori preferiti e l'atmosfera che intendeva creare. Nelle ultime ore ha immortalato alcuni dettagli inediti, primo tra tutti l'originale lampadario con i foglietti: ecco chi lo ha firmato, il suo prezzo e il suo significato simbolico.

Chi ha firmato il lampadario coi foglietti di Belén Rodriguez

Di recente Belén Rodriguez ha mostrato un adorabile angolo della sala da pranzo della nuova casa milanese (arredato in collaborazione con Progetti Genova). Oltre ad avere un enorme tavolo di marmo bianco arricchito da sedie in tinta, è illuminato da un lampadario molto particolare, ovvero con la struttura metallica tempestata di foglietti bianchi. La cosa che in pochi sanno è che si tratta di un pezzo di design: si chiama Zettel'z 6, è prodotta da Ingo Maurer ed è una variante in miniatura delle Mines'z 5. È in acciaio inossidabile e vetro satinato resistente al calore ma la sua particolarità sta nella carta giapponese che lo decora.

La sala da pranzo di Belén

Quanto costa il lampadario coi foglietti

L'iconica lampada a sospensione viene considerata un pezzo di design innovativo, attuale e sofisticata, il motivo? Viene venduta con 80 fogli in carta giapponese sottile e translucida, 40 di loro sono già stampati, altri 40 sono bianchi, così che i proprietari possano usarli per schizzi e messaggi personali.

Zettel'z 6 di Ingo Maurer

L'obiettivo? Dare spazio alla creatività, rendendo l'arredamento davvero unico e personalizzato. Qual è il prezzo della Zettel'z 5? Sugli e-commerce di interior design costa tra i 900 e 1.050 euro. Insomma, Belén non ha lasciato nulla al caso nella sua abitazione ed è riuscita a esprimere al 100% l'animo artistico che da sempre la contraddistingue.