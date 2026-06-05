Belén Rodriguez, nella nuova casa ha un lampadario di design: è una sfera di vetro da quasi 2mila euro

Belén Rodriguez ha rivelato un nuovo angolo della casa milanese in cui si è trasferita di recente: la sala da pranzo. In quanti sanno che il lampadario sferico è un pezzo di design?

Belén Rodriguez è tornata sui social dopo il malore che l'ha costretta a un ricovero ospedaliero e ha cominciato a documentare la sua normale quotidianità fatta di palestra, serate con i figli e momenti casalinghi. Si è concentrata soprattutto su Luna Marì, apparsa adorabile con un nuovo hair look, e sull'arredamento della nuova abitazione milanese in cui si è trasferita di recente. Ha rivelato un elegante angolo della sala da pranzo, dove a spiccare è un lampadario di design super trendy.

Qual è il lampadario che Belén ha in sala da pranzo

Nella nuova sala da pranzo di Belén Rodriguez a illuminare il tavolo con due sedie e i quadri appesi alle pareti c'è un maxi lampadario di vetro, un modello di design di tendenza da qualche anno a questa parte. Per essere precisi si tratta del modello Glo di Penta Light, una vera e propria icona del brand realizzata a partire dal 2009 da Carlo Colombo, interior designer simbolo dell'eccellenza Made in Italy. Il lampadario è una sfera di vetro creata con soffiatura a bocca, il cui obiettivo è esaltare il riverbero della luce, dando vita a un gioco di riflessioni e di rimandi tra l'accessorio e lo spazio circostante.

Lampada Glo di Penta Light

Gli arredi nel salotto di Belén

Disponibile in diversi colori e diverse dimensioni, la lampada Glo è perfetta per creare delle composizioni luminose e glamour. Belén ne ha usata una sola per illuminare la sala da pranzo ed è per questo che ha scelto la variante Large in colore titanio, qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di interior design di lusso il lampadario viene venduto a 1.629 euro. Per completare l'arredo della camera Belén ha scelto delle tendine bianche coordinate al comodo divano, oltre che al colore delle mura e del soffitto, mentre per quanto riguarda il pavimento ha optato per un parquet di legno classico. Non sono mancate le piante total white, gli specchi e i quadri, a prova del fatto che ama personalizzare l'abitazione con un tocco naturale e artistico.

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