Belén Rodriguez mostra la sconfinata cabina armadio: dall’intimo alle scarpe è tutto in perfetto ordine

Belén Rodriguez ha mostrato a fan e follower la sua immensa cabina armadio: scarpe, vestiti, borse sono perfettamente sistemati e in ordine.

Belén Rodriguez ha mostrato a fan e follower la sua immensa cabina armadio, finalmente perfettamente in ordine. Scarpe, borse, vestiti: è tutto al suo posto, in vista o dietro ante specchiate. Tutto si sviluppa in due stanze. In una ci sono scarpe, giacche, abiti, maglioni. C'è una specifica sezione dedicata ersclusivamente all'abbigliamento sportivo che usa per le lezioni di danza. Nella seconda area trovano posto le camicie e l'intimo, posizionato all'interno di appositi divisori dentro i cassetti.

La showgirl non ha fatto tutto da sola. "Sono felicissima perché finalmente ho un armadio grande – ha detto – Sono venute ad aiutarmi le ragazze di L'Armadio di Grace, sono state stupende, sono molto in gamba. Adesso sembra veramente un negozio di abbigliamento. Mi hanno salvato la vita, ora è tutto in perfetto ordine".

Dietro L'Armadio di Grace c'è una professionista dell'ordine: Erika Grazia Lombardo, che è una personal organizer. Questa figura è esperta in tutto ciò che riguarda il decluttering, la sistemazione e l'ottimizzazione degli spazi. È un settore che in Italia ha avuto una notevole esplosione dopo l'uscita del famoso libro di Marie Kondo, che ha contribuito a far conoscere le tecniche di riordino, che rendono la casa più vivibile e consentono di sfruttare al meglio tutti gli spazi.

Intervistata da Fanpage.it, Erika Grazia Lombardo per esempio aveva consigliato di seguire la scala cromatica: "Questo sistema ci permette di capire dove inizia e finisce la categoria e di trovare tutto con facilità. Anche l'occhio vuole la sua parte, quindi aiuta anche a rendere tutto un po' più bello". E in effetti nelle Stories di Belén sembra che abbia applicato questo metodo: tutto è disposto dal bianco ai colori scuri, in modo da essere immediatamente riconoscibile.

Questa cabina armadio potrebbe trovarsi all'interno della nuova casa della showgirl, che sembra sia alle prese con un nuovo trasloco, a distanza di appena un anno dal precedente! Questo è quanto ha riportato il settimanale Oggi, che l'ha fotografata insieme al padre, ai due figli e alla colf di fiducia all'esterno di un palazzo di Brera alle prese con pacchi e scatoloni da trasportare e sistemare.

La cabina armadio delle celebrities

La cabina armadio è un dettaglio che non manca mai nelle case delle celebrities: è gara a chi ha quella più lussuosa e sconfinata! Donatella Versace ne possiede una dove spicca la sua collezione di scarpe, centinaia di modelli di tutti i colori possibili, da quelli col plateau agli stivali, ma tutti rigorosamente col tacco vertiginoso. La cabina armadio di Chiara Ferragni nell'attico di City Life misura ben 100 metri quadrati e si ispira alle scatole cinesi: quattro distinti ambienti, ciascuno con una precisa funzione. Jennifer Lopez ha decorato la sua con dei disegni alle pareti: sono i bozzetti di alcuni suoi iconici abiti da red carpet. Michelle Hunziker, invece, ha sistemato tutto in uno spazio con arredi chiari, scaffali in legno e faretti al soffitto, che rendono tutto più glamour. Meno ordinata è la cabina armadio di sua figlia Aurora Ramazzotti! Elegantissima è anche la cabina armadio di Victoria Beckham, che racconta la sua ossessione per vestiti e accessori, sistemati in modo ordinatissimo da vera fashion addicted: c'è un grande specchio, moquette color crema, una poltrona abbinata.