La cabina armadio di Michelle Hunziker: un’intera camera con moquette e arredi chiari Nella nuova casa di Michelle Hunziker a Milano la cabina armadio è un’ampia e luminosa stanza dedicata agli abiti e accessori della nota showgirl.

A cura di Clara Salzano

Michelle Hunziker nella sua cabina armadio

Michelle Hunziker si è trasferita nella sua nuova casa a Milano. Dopo anni trascorsi in una villa a Bergamo con il marito Tomaso Trussardi, la nota showgirl ha scelto il capoluogo meneghino come città in cui risiedere e sono sempre più numerose le immagini condivise sui social dall'interno del suo nuovo appartamento con vista unica sui grattacieli di CityLife. E come ogni casa nuova che si rispetti anche quella di Michelle Hunziker offre tanti nuovi spunti come la nuova cabina armadio della conduttrice tv. Vediamo alcuni dettagli della stanza.

La vista dalla nuova casa di Michelle Hunziker

Non un semplice armadio ma un'intera camera dedicata agli abiti e agli accessori, così si mostra la cabina armadio di Michelle Hunziker nella sua nuova casa. La stanza in cui la famosa showgirl si prepara è uno spazio ampio e luminoso dominato dai colori chiari e da arredi confortevoli. Sicuramente tra i dettagli della nuova casa di Michelle Hunziker è emerso il panorama mozzafiato su alcune architetture iconiche di Milano, eppure anche la cabina armadio della conduttrice tv rivela una serie di elementi interessanti. La stanza è infatti caratterizzata dal pavimento in morbida moquette chiara che viene molto apprezzata anche dal cane di Michelle.

Nella cabina armadio di Michelle Hunziker

Un grande balcone a doppia anta permette alla luce naturale di penetrare nella cabina armadio di Michelle Hunziker e illuminare gli arredi che allestiscono la stanza. Nella camera dedicata all'armadio della mamma di Aurora Ramazzotti ci sono pochi elementi ma essenziali: una comoda seduta in tessuto beige dalle forme curvilinee si affianca ad un bancone centrale probabilmente destinato agli accessori. Scaffali in legno e faretti al soffitto completano l'arredamento della camera che sembra molto piacere a Michelle Hunziker.