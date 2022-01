Dove vive Michelle Hunziker: la villa da sogno con maxi divani e una bellissima terrazza Michelle Hunziker è indubbiamente una delle donne più amate della tv italiana e sui social. Nell’attesa di vedere tutti i suoi prossimi progetti, scopriamo dove abita la nota showgirl e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Michelle Hunziker sul divano di casa

Michelle Hunziker è indubbiamente una delle donne più amate della tv italiana e sui social. La showgirl di origini svizzere non smette di collezionare successi, dalla conduzione di programmi tv al suo canale di wellness. Nell'attesa di vedere tutti i suoi prossimi progetti, scopriamo dove abita Michelle Hunziker e com'è fatta la sua casa.

Michelle Hunziker nella cucina della sua casa

Dove vive Michelle Hunziker

Michelle Hunziker sin dall'età di 17 anni ha scelto di vivere in Italia per inseguire il suo sogno di una carriera nel mondo dello spettacolo. Da modella a conduttrice tv il percorso non è stato immediato ma sicuramente ricco di soddisfazioni per la nota showgirl che, dopo il matrimonio con Eros Ramazzotti e la nascita della prima figlia Aurora Ramazzotti, ha sposato in seconde nozze Tommaso Trussardi da cui ha avuto due figlie. La coppia oggi vive in una grande villa a Bergamo, non lontano da Milano con tutta la famiglia.

Michelle Hunziker in un video che la ritrae nella sua casa

Com'è fatta la casa di Michelle Hunziker

La casa di Michelle Hunziker è una villa su più livelli dove abbondano lo spazio e il gusto. Non ci sono eccessi né dettagli bizzarri nell'abitazione della showgirl ma una dimora elegante e accogliente, adatta a tutta la famiglia allargata di Hunziker e Trussardi.

Michelle Hunziker nella sala da pranzo

Sono numerosi i video e le foto condivise da Michelle Hunziker che la ritraggono nella sua abitazione bergamasca. Si tratta di una grande villa con un'estesa zona giorno distribuita su un salone doppio, sala da pranzo e cucina. Parquet scuro e marmi pregiati decorano l'abitazione della conduttrice tv a cui sono stati accostati arredi dai colori vivaci, come l'ampio divano magenta, e opere d'arte dalle tinte dirompenti.

Michelle Hunziker con i suoi cani a casa accanto al grande divano magenta nel salotto

Michelle Hunziker ha un rapporto frequente con i suoi fan sui social e così è stato possibile notare una serie di dettagli della sua villa. Non sono tante le immagini private della conduttrice tv ma video ironici e divertenti che la inseriscono in cucina, a giocare ai fornelli, davanti alla cantina dei vini della casa o a fare colazione su un bellissimo terrazzo pieno di verde.