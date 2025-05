video suggerito

Michelle Hunziker all'Eurovision 2025 coperta di cristalli: cosa ha indossato per la finale Michelle Hunziker è tra le conduttrici della finale dell'Eurovision Song Contest 2025. Cosa ha indossato sul palco di Basilea per questa inedita esperienza?

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 17 maggio 2025, va in onda su Rai 1 la finalissima dell'Eurovision Song Contest, l'evento annuale arrivato alla sua 69esima edizione dedicato ai talenti musicali provenienti da tutta Europa. Qual è la grande e attesa novità della puntata conclusiva? Ad affiancare le conduttrici Hazel Brugger e Sandra Studer è arrivata anche Michelle Hunziker, che è stata lieta di poter calcare l'ambito palco dello St.Jakobshalle di Basilea. L'avevamo lasciata alle prese con i preparativi tra vestaglie personalizzate e acconciature inedite, ora la ritroviamo in una versione scintillante e super glamour al timone dell'Eurovision: ecco cosa ha indossato per questo importante traguardo della sua carriera.

Il look scintillante di Michelle Hunziker all'Eurovision 2025

Da sempre icona fashion che riesce a fondere alla perfezione glamour ed eleganza senza tempo, anche sul palco dell'Eurovision 2025 Michelle Hunziker non ha deluso le aspettative dei fan. Ha lasciato temporaneamente nell'armadio i tailleur mannish e i pantaloni palazzo, per l'inedita esperienza a Basilea ha deciso di brillare ricoprendosi di cristalli argentati super scintillanti.

Michelle Hunziker con Hazel Brugger e Sandra Studer

Seguita dalla fidata stylist Susanna Ausoni, ha scelto di indossare un lungo tubino dalla silhouette iper-fasciante (probabilmente firmato Giorgio Armani Privé), per la precisone un modello con il bustier strapless e la gonna alla caviglia aperta nella parte posteriore, così da facilitare i movimenti. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivaletti in tinta con dei tagli all-over, la punta tempestata di cristalli e un vertiginoso tacco a spillo.

Il look scintillante di Michelle Hunziker

Quanto costano i gioielli di Michelle Hunziker

A completare il look da Eurovision di Michelle Hunziker non potevano mancare degli ulteriori dettagli scintillanti e preziosi. Ha infatti indossato una parure di gioielli firmati Crivelli della collezione Like: per arricchire la scollatura ha scelto la collana rigida in oro bianco tempestata di diamanti, mentre al polso e al dito ha sfoggiato il bracciale e l'anello coordinati. Quanto costano? Sugli e-commerce di moda di lusso vengono venduti rispettivamente a 25.350, 18.550 e 3.350 euro. La conduttrice ha poi tenuto i capelli legati in uno chino tiratissimo e intrecciato, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per dei colori super naturali. Non ha forse dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona fashion iper-contemporanea?

Michelle Hunziker con gioielli Crivelli