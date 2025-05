Michelle Hunziker si prepara all’Eurovision 2025 con la vestaglia “Alzati e fattura”

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'Eurovision Song Contest 2025 è partito ieri con la prima semifinale andata in onda su Rai 1 e sono stati diversi gli artisti in gara che si sono esibiti, primi tra tutti Lucio Corsi con Volevo essere un duro (il rappresentante dell'Italia) e Gabry Ponte, che con la sua Tutta l'Italia gareggia per la Repubblica di San Marino. A presentare l'evento che quest'anno va in scena a Basilea sono le due svizzere Hazel Brugger e Sandra Studer, che durante la finalissima del 17 maggio verranno raggiunte anche da Michelle Hunziker. Come si sta preparando la conduttrice a questa esperienza inedita?

I preparativi di Michelle Hunziker per la finale dell'Eurovision 2025

Tra le conduttrici dell'edizione 2025 dell'Eurovision c'è anche Michelle Hunziker, che calcherà l'ambito palco di Basilea il prossimo 17 maggio, ovvero durante la finale. Come si sta preparando all'evento? Sui social è sempre molto attiva e non esita a documentare la sua normale quotidianità. Attualmente è ancora a Milano, alle prese con la conduzione di Striscia la Notizia, ma dopo ogni diretta si mette in auto e parte alla volta della Svizzera per le prove dell'evento. Non sorprende, dunque, che la mattina la sfrutti per darsi al totale relax, rimanendo in abiti comodi e "casalinghi".

Michelle Hunziker a pochi giorni dall'Eurovision

La vestaglia personalizzata di Michelle Hunziker

È stato però nelle ultime ore che Michelle Hunziker ha rivelato l'accessorio super originale che sta usando in casa in questi giorni che precedono l'Eurovision. Si è immortalata con indosso una maxi vestaglia multicolor, un modello di seta lungo fino alle ginocchia decorato all-over con una stampa floreale sui toni del verde e del celeste, la sua particolarità? Sulle spalle si è fatta ricamare la scritta "Alzati e fattura", quello che sembra essere diventato il suo mantra. In quante prenderanno ispirazione da lei e indosseranno anche tra le mura domestiche degli indumenti che fanno riferimento alla carriera professionale?

La vestaglia personalizzata di Michelle Hunziker