Lucio Corsi anche all'Eurovision 2025 veste sempre uguale, perché non cambia mai i vestiti Lucio Corsi è tra i grandi protagonisti della prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, sul cui palco si è esibito con Volevo essere un duro. Per quale motivo ha riciclato ancora una volta la giacca con le spalline maxi di Sanremo?

A cura di Valeria Paglionico

È partito ufficialmente l'Eurovision Song Contest 2025, l'evento musicale che quest'anno va in scena dal 13 al 17 maggio al St.Jakobshalle di Basilea, in Svizzera, paese che lo scorso anno si è aggiudicato la vittoria con il brano The Code di Nemo. Tra i protagonisti di questa edizione ci sono diversi volti noti al pubblico italiano, da Michelle Hunziker che ricopre i panni di conduttrice a Gabry Ponte che gareggia per San Marino con la sua Tutta l'Italia. L'ospite più atteso, però, è Lucio Corsi, il rappresentante del nostro paese che torna a esibirsi con Volevo essere un duro, brano che ha letteralmente spopolato a Sanremo, classificandosi al secondo posto (dopo Olly che ha rinunciato all'Eurovision). Cosa ha indossato il cantante per la prima semifinale?

Il look di Lucio Corsi per la prima semifinale dell'Eurovision

A circa tre mesi dal secondo posto al Festival di Sanremo, Lucio Corsi è tornato a esibirsi sulle note di Volevo essere un duro. Lo ha fatto sul palco dell'Eurovision Song Contest 2025, evento a cui sta partecipando in rappresentanza dell'Italia dopo la rinuncia "a sorpresa" di Olly. Per il debutto nella prima semifinale il cantante è rimasto fedele allo stile sopra le righe che da sempre lo contraddistingue: così come molti dei fan avranno notato, ha riciclato il primo look sanremese, quello con pantaloni neri aderentissimi, top a maniche lunghe trasparente e giacca bolero gialla con dettagli di cristalli. Sul palco del Festival aveva "nascosto" le patatine nelle spalline scultura e non si esclude che anche in questa occasione le abbia usate per portare con sé qualche portafortuna. Non sono mancati, infine, gli stivali bicolor con la scritta Woody incisa sotto la suola (riferimento a Toy Story).

La prima semifinale dell'Eurovision 2025

Lucio Corsi porta il suo stile anti-convenzionale all'Eurovision 2025

Per quale motivo Lucio Corsi continua a indossare sempre lo stesso look per gli eventi importanti della sua carriera? Non si tratta di una questione di scaramanzia, il cantante ha sempre dichiarato con orgoglio di voler mostrare il "vero Lucio" su ogni palco che calca, fregandosene del dress code o delle convenzioni di stile comunemente accettate. Non ha mai avuto uno stylist e sceglie personalmente gli abiti di scena, tutti acquistati in mercati vintage e in negozi di seconda mano. Così come successo a Sanremo, anche all'Eurovision ha deciso di rimanere fedele a se stesso, riciclando gli outfit che sfoggia fin dal tour della scorsa estate. L'obiettivo? Mettere in risalto la musica, rendendo gli outfit solo un elemento "di contorno" alle sue performance.

Lucio Corsi con la giacca con le spalline maxi