Cosa indosserà Lucio Corsi all'Eurovision: gli abiti "riciclati" dopo Sanremo Niente fuochi d'artificio: Lucio Corsi come a Sanremo, anche all'Eurovision porterà solo se stesso e la sua musica, senza stravolgere il look di scena.

A cura di Giusy Dente

Lucio Corsi

A distanza di più di un mese dalla fine di Sanremo e dall'elezione del vincitore (Olly con Balorda nostalgia), uno dei brani più ascoltati e più cantati è sicuramente Volevo essere un duro di Lucio Corsi. Il cantautore si è imposto come rivelazione di questa edizione, unico nel suo genere, ma anche nel suo approccio alla gara canora: niente abiti griffati, niente gioielli, nessun gossip. Ha lasciato che a parlare fosse solo la musica. Manterrà lo stesso approccio anche all'Eurovision.

Perché Lucio Corsi va all'Eurovision

Tradizione italiana vuole che il vincitore del Festival di Sanremo vada a rappresentare il Paese all'Eurovision, manifestazione dove non sono mancate le soddisfazioni di recente: la vittoria dei Maneskin nel 2021, il sesto posto di Blanco e Mahmood nel 2022, il quarto posto di Marco Mengoni nel 2023 e la settima posizione di Angelina Mango nella classifica generale dell'anno scorso. Quest'anno si è però verificata un'anomalia. Nulla di irregolare: il vincitore della kermesse si può anche rifiutare di volare all'Eurovision. Olly, infatti, ha detto no a questa possibilità, preferendo portare avanti gli impegni già fissati. Al suo posto, dunque, è stato scelto Lucio Corsi, il secondo classificato.

Lucio Corsi

I look di Lucio Corsi a Sanremo

Lucio Corsi sul palco dell'Ariston ha portato nient'altro che se stesso e la propria voce: una canzone che ha conquistato il cuore di tutti sin dal primo ascolto. A differenza dei colleghi, non si è affidato a uno stylist, nessuno ha curato i suoi look. Ha scelto di indossare esattamente ciò che indossa quando è in tour, quei vestiti usati che sposta di città in città dentro il solito baule ormai da anni, che però lo rappresentano.

Lucio Corsi

Come si vestirà Lucio Corsi all'Eurovision

Come a Sanremo, anche all'Eurovision Lucio Corsi ha scelto di mettere al primo posto la canzone, senza effetti speciali né outfit particolari. Intervistato da Style Magazine ha specificato: "Riproponiamo la stessa cosa, la stessa esibizione. Seguiamo quella linea. Senza fuochi d’artificio: incentriamo il discorso sulla musica". Vedremo una performance all'insegna della semplicità dunque, proprio come è solito fare. E non stravolgerà il suo guardaroba. "Farò da solo come a Sanremo – ha ammesso – Penso saranno abiti che ho usato a Sanremo. In due mesi sono la stessa persona".