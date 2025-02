video suggerito

Perché sotto le scarpe di Lucio Corsi in finale a Sanremo c’è scritto Andy Avete notato il dettaglio nascosto nel look di Lucio Corsi, nella finale di Sanremo? Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

2.340 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lucio Corsi si sta dimostrando la rivelazione di questa edizione del Festival di Sanremo. La sua canzone Volevo essere un duro sin dal primo ascolto ha conquistato tutti e per rendere la performance ancora più intensa, il cantautore ha scelto di presentarsi all'Ariston esattamente nelle vesti che usa quando è in tour. I look sanremesi sono proprio quelli dei suoi concerti: nessuna griffe per lui, nessuna Maison del lusso né gioielli preziosi. Semplicemente se stesso dall'inizio alla fine, dal debutto fino alla serata conclusiva. Nel look dell'ultima esibizione ha nascosto un messaggio.

Il look di Lucio Corsi in finale

Perché c'era il nome Andy scritto sotto alla scarpa di Lucio Corsi? Il riferimento è al celebre film d'animazione Toy Story. Il protagonista, il piccolo Andy, possiede un giocattolo a cui è affezionatissimo, il cowboy Woody, che lo accompagnerà durante tutta l'infanzia e fino all'adolescenza.

Da bambino Andy scrive il suo nome sotto alla scarpa di Woody, con la N al contrario. Scriverà poi il suo nome in modo corretto, con la N giusta, sullo stivale di Buzz Lightyear, l'altro suo giocattolo preferito. Questo indica proprio la crescita di Andy, il suo imparare cose nuove e diventare grande.

Il gesto del cantautore è un inno alla dolcezza dell'infanzia e ai ricordi di bambino, è un invito a custodire il bambino che è dentro ognuno di noi. Difatti ha scritto Andy con la N sottosopra. Si conferma il poeta dei sentimenti, di questa edizione di Sanremo, un'anima pura e genuina: un artista vero.