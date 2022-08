La nuova casa di Michelle Hunziker: un appartamento milanese con vista CityLife Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha dovuto fare una serie di cambiamenti nella sua vita. Scopriamo i dettagli della sua nuova casa.

A cura di Clara Salzano

Michelle Hunziker nella nuova casa di Milano

È stato un anno impegnativo e di grandi cambiamenti per Michelle Hunziker. La nota conduttrice tv ha debuttato sul piccolo schermo con il nuovo programma Michelle Impossible che è stato un successo. Il 2022 è stato anche l'anno in cui Michelle Hunziker ha archiviato il suo matrimonio con Tomaso Trussardi dopo 8 anni di relazione e due figlie. La coppia viveva assieme in una villa da sogno a Bergamo e dopo la fine del loro matrimonio in tanti si sono chiesti dove fosse andata a vivere Michelle Hunziker. La nota showgirl ha di recente condiviso alcune immagini dal suo nuovo appartamento. Scopriamone i dettagli.

Michelle Hunziker in casa

Michelle Hunziker, dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, ha dovuto cambiare diverse cose nella sua vita e probabilmente anche la casa in cui viveva. La coppia abitava infatti assieme in una villa a Bergamo dove non si sa chi sia rimasto oggi. Di recente la nota conduttrice tv ha condiviso alcune immagini di un nuovo appartamento con vista sui grattacieli di CityLife a Milano.

La vista dalla nuova casa di Michelle Hunziker

Non sono ancora disponibili tutti i dettagli della nuova casa di Michelle Hunziker ma dalle imagini condivise è possibile rilevare la posizione dell'abitazione della showgirl che sorge nella zona nord occidentale della città, con vista su uno degli skyline più iconici del capoluogo meneghino.

Michelle Hunziker nel. bagno di casa

All'interno l'abitazione è caratterizzata da porte di legno chiaro, pareti bianche ed elementi di ottone nel bagno che conferiscono un'atmosfera elegante e raffinata all'abitazione.

Un’immagine del salotto di Michelle Hunziker

Se nella villa di Bergamo il parquet di legno scuro decorava tutta la casa, nel nuovo appartamento milanese di Michelle Hunziker è una moquette chiara a caratterizzare il pavimento, almeno del salotto di casa. Arredi in tinte neutre completano l'allestimento. Da questi dettagli di interior design è possibile anche capire l'aria di relax che si vive in casa dove probabilmente Michelle Hunziker cammina a piedi nudi sulla morbida moquette.