Nella casa di Chiara Ferragni c’è un angolo bar (ed è “nascosto” in salotto)

Negli ultimi due anni la vita di Chiara Ferragni è cambiata in modo drastico e non solo perché, oltre a essersi separata da Fedez, si è ritrovata ad affrontare una crisi lavorativa a causa dello scandalo dei pandori: ha anche cambiato casa. Inizialmente acquistata per essere un “appartamento di famiglia”, è diventato poi il suo “porto sicuro” in un momento difficile e ad oggi lo condivide con i figli Leone e Vittoria e con il cane Paloma. Complice il fatto che poco dopo il trasloco ha dovuto fronteggiare la crisi, non ha mai fatto un home tour ufficiale sui social. Giorno dopo giorno, dunque, rivela sempre dei nuovi dettagli. L’ultimo “arrivato”? Un angolo bar nascosto in salotto.

Il dettaglio nascosto in salotto

Qualche giorno fa Chiara Ferragni ha organizzato un'importante cena di lavoro a casa sua e fin dal pomeriggio si è data all'organizzazione, curando tutto nei minimi dettagli, soprattutto la mise en place della tavola. L’ha decorata in modo semplice: con una tovaglia bianca, i piatti abbinati e dei sottopiatti in vimini color sabbia, così da rendere tutto coordinato all’arredamento dai toni neutri. Naturalmente non ha potuto fare a meno di fotografare l’ambiente per degli scatti social e la cosa particolare è che sullo sfondo ha lasciato intravedere un dettaglio inedito: nel salotto ha un angolo bar che esce letteralmente dall’armadio.

L’angolo bar in salotto

Come funziona l'angolo bar in casa di Chiara Ferragni

In uno degli armadi a muro che Chiara Ferragni ha scelto per arredare il salotto c’è nascosto un piccolo “segreto”: un vero e proprio bar che si illumina ogni volta che le ante vengono aperte. Sulla parete posteriore è decorato interamente con degli specchi, così da ottenere una maggiore profondità, mentre sui lati ci sono gli scaffali su cui sono appoggiate le bottiglie di superalcolici, tutte rarissime e sofisticate. Sul tavolino centrale, invece, ci sono il secchiello del ghiaccio e altri accessori per preparare i drink. Insomma, l’imprenditrice ha pensato davvero a tutto nella nuova casa milanese: in quanti sognano di avere un simile angolo bar nascosto nella stanza da pranzo?

