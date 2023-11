Il salotto nella nuova casa di Chiara Ferragni: il divano componibile costa fino a 50mila euro I Ferragnez si stanno godendo la nuova casa in cui si sono appena trasferiti. Una delle loro stanze preferite è il salotto.

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Ferragnez nella nuova casa

I Ferragnez si sono ufficialmente trasferiti nella nuova casa. Dopo mesi di attesa e di lavori di ristrutturazione, la famiglia al completo è entrata nella nuova abitazione, acquistata circa un anno e mezzo fa da Fedez e Chiara Ferragni. La coppia e i loro figli hanno lasciato la casa in cui hanno vissuto negli ultimi cinque anni e mezzo, pronti a iniziare un nuovo capitolo della loro vita. Per loro sarà il primo Natale nella nuova casa, dove ovviamente hanno già addobbato anche l'albero, per rendere l'atmosfera festosa e natalizia. Uno degli spazi che si stanno godendo di più è il salotto, stanza perfetta per momenti di relax e di gioco.

Come è fatto il salotto dei Ferragnez

I Ferragnez hanno la casa dei loro sogni: tutto è stato studiato nei minimi dettagli e dopo mesi e mesi di lavoro, finalmente è tutto pronto. L'imprenditrice ha mostrato a fan e follower, sui social, gli angoli preferiti della nuova abitazione. Ama moltissimo la sala cinema, con immancabili poltrone rosse perfette per serate tra amici. E ovviamente va particolarmente fiera della sua immensa cabina armadio (con tanto di postazione parrucchiere) che Fedez ha ironicamente soprannominato La Rinascente.

Il salotto si presta particolarmente per i momenti di relax e di svago, soprattutto coi figli. Vittoria e Leone si stanno divertendo moltissimo a esplorare le nuove stanze. Il salone è un'enorme stanza tutta arredata in color panna: tende, divani, tappeto e poltrone sono in questa nuance neutra molto elegante e chic, illuminata da lampade.

Leggi anche La nuova scarpiera di Fedez: oltre 100 sneakers divise per colore e 12 ripiani per le scarpe classiche

Al centro c'è un tavolino circolare basso. Circolare è anche il tappeto, intorno a cui trovano posto due enormei divani semi circolari, due modelli multi-sedute dalle linee rotonde e bombate. Due le poltroncine, a effetto teddy. La luce naturale entra da due grosse finestre, lateramnete spicca uno specchio verticale e diverse lampade. Per arredare il salone, i Ferragnez non hanno badato a spese.

Quanto costa il divano dei Ferragnez

Il divano di casa Ferragnez è stato progettato da Ueli Bergere, Elenora Peduzzi-Riva, Heinz Ulrich e Klaus Vogt per de Sede: è un divano modulare composto da un nucleo in schiuma dura ricoperto da un cuscino rivestito in pelle. È sviluppato come una serie di elementi verticali, uniti tra loro da una cerniera a innesto. La sua caratteristica principale è l'essere multidirezionale, quindi si può cambiare la direzione della seduta.

Divano de Sede

E non solo: si può anche scegliere il numero di pezzi, così da adattarlo a ogni spazio ed esigenza. Il DS-600 è un divano da record: è entrato nel Guinness dei primati come il più lungo del mondo. Nel soggiorno dei Ferragnez un divano è composto da 11 elementi, l'altro ne ha di più ed è di forma circolare. Il prezzo cambia a seconda del numero di elementi della composizione: da 21 mila euro (12 moduli) a 50 mila euro (27 moduli).

Poltroncina Litho

Come è arredato il salone

Trovano posto nell'ampio salone anche due poltroncine effetto peluche, anche queste in una tonalità neutra. Sono le iconiche poltroncine Litho disegnate da Guillaume Delvigne per il brand Pierre Frey. La loro caratteristica principale è l'assenza di braccioli. Ciascuna costa circa 2000 euro. Spiccano poi due lampade da terra di design. La Berkley Floor Lamp di Eichholtz costa circa 2290 euro.

Berkley Floor Lamp di Eichholtz