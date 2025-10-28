Belén Rodriguez ospite a Belve: quanto costa l’abito con maxi spacco e scollatura

Look total black per Belén Rodriguez, che ha accettato l’invito di Francesca Fagnani e si è seduta sullo sgabello di “Belve” per un’intervista senza filtri.

Francesca Fagnani e Belén Rodriguez

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Comincia col botto, la nuova stagione di Belve. Per il debutto Francesca Fagnani ha scelto tre personaggi che da sempre fanno molto parlare di loro, nel bene e nel male. Ci sarà Rita De Crescenzo, nome sicuramente divisivo e con lei anche Isabella Rossellini, un nome di spicco nel panorama culturale italiano. Tra coloro che si siederanno sul famigerato sgabello anche Belén Rodriguez, che ha superato la paura (nel 2024 aveva rifiutato l'invito della padrona di casa) e ha scelto di sottoporsi all'intervista raccontandosi senza filtri. Per l'occasione ha scelto un look total black.

Chi ha firmato il look di Belén Rodriguez a Belve

Di look iconici, in questi tanti anni di carriera televisiva, Belén Rodriguez ne ha certamente sfoggiati parecchi! Sia sul piccolo schermo che nella quotidianità, la showgirl resta sempre fedele a uno stile femminile e seducente, molto trendy, con un occhio sulle tendenze del momento. In fondo, la moda è il suo pane quotidiano in modo molto attivo, come imprenditrice del settore: dopo il brand di beachwear e quello di abbigliamento sportivo creati assieme ai fratelli, ha fondato anche un brand di abbigliamento tutto suo. I capi della collezione riflettono la sua idea di femminilità, che unisce forza e delicatezza.

È un'icona fashion e il suo guardaroba abbonda di minidress, che sono il suo must have, da quelli più casual per la quotidianità a quelli più glamour da vera diva. Due sono gli elementi a cui non rinuncia mai: gambe in primo piano o maxi scollature. Gli accessori di lusso sono la sua passione: possiede una vera e propria collezione di borse griffate da abbinare alle amatissime scarpe col tacco. Per l'intervista a Belve, ha scelto una creazione firmata Philipp Plein che incarna perfettamente il suo stile.

Quanto costa l'abito effetto giacca

Per l'ospitata su Rai 2, Belén Rodriguez ha puntato sull'intramontabile total black mettendo da parte le stampe floreali e i colori sgargianti, più adatti ad altre circostanze. Stavolta ha voluto mantenere comunque un certo rigore nell'outfit, ma senza discostarsi troppo dal suo stile iconico, dagli elementi che la fanno sentire a proprio agio, se stessa. Difatti ha puntato su un abito lungo con spacco vertiginoso e scollatura profonda. Non è un qualunque abito nero, perché ha un taglio molto particolare: nella parte superiore sembra una giacca, con tanto di revers in raso lucido.

Abito Philipp Plein

Il punto vita è enfatizzato dai quattro bottoni gioiello impreziositi con micro cristalli. Fa parte di una passata collezione del brand, difatti non è in vendita sul sito ufficiale, ma solo sull'outlet online del marchio. Il prezzo originale era di 2400 euro. La showgirl ha completato il look con un paio di décolleté con cinturino sottilissimo alla caviglia e tacco alto. Anche nel temuto studio di Belve, la showgirl ha portato il suo inconfondibile stile.