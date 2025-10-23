Rita De Crescenzo difende l’intervista a Belve: “In tv anche 5 mesi fa, tante critiche ma 2 milioni di spettatori”

La notizia anticipata da Fanpage, dell'intervista di Rita De Crescenzo nella prossima stagione della trasmissione Belve, ha generato un po' di malumori in Rai. La tiktoker napoletana, a distanza di qualche ora, ha risposto a modo suo pubblicando un breve video in cui documenta la sua presenza in un'altra trasmissione.

La frecciata social di Rita De Crescenzo

"Oggi a Belve, ma cinque mesi fa al Teatro Parioli Costanzo nel talk show È ora di te" scrive Rita De Crescenzo pubblicando un breve video in cui è accanto al conduttore della trasmissione, andata in onda sul canale 68 Bom Channel mux di Mediaset. Durante la puntata, registrata lo scorso maggio per celebrare i 70 anni di tv e omaggiare Maurizio Costanzo, c'erano anche altri personaggi noti da Cristiana Ciacci ai Jalisse, da Giorgio Manetti e l'attore Gerardo Placido. La tiktoker commenta la sua ospitata come "un grande intuito con oltre 500mila critiche da oltre 2 milioni di telespettatori". Insomma, un modo per dire che sebben avesse ricevuto svariate critiche per la sua partecipazione, alla fine la trasmissione fu seguita da molti telespettatori, senza soffermarsi sul numero preciso di questi ultimi, De Crescenzo vuole sottolineare come la sua presenza, in realtà, sia fonte di successo per chi conduce, oltre a generare curiosità in chi assiste al programma in questione.

Di fatto, quindi, Rita De Crescenzo conferma l'intervista nel programma di Francesca Fagnani. Nel frattempo sono nate numerose polemiche proprio tra i corridoi di Viale Mazzini, sebbene Fanpage abbia anticipato che l'ospitata nella trasmissione di Rai2 sarebbe a titolo gratuito. Il cachet, infatti, rappresentava uno dei motivi di malcontento, proprio perché si riteneva fuori luogo che un personaggio come l'influencer napoletana potesse essere pagata con i soldi pubblici. Bisognerebbe considerare, però, che non è la prima volta in cui la donna mette piede in Rai, dal momento che è stata invitata da Massimo Giletti nel suo spazio, Lo Stato delle Cose, e in fin dei conti era stata anche dalla controparte, a Rete Quattro, ospite di Paolo Del Debbio. La signora De Crescenzo, quindi, non è affatto nuova del piccolo schermo che, anzi, pare cercarla sempre di più.