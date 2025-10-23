In Rai malumori per Rita De Crescenzo a Belve, ma la sua partecipazione sarebbe “a titolo gratuito”

Fonti riferiscono a Fanpage.it che l’arrivo di Rita De Crescenzo a Belve non ha fatto felice i piani alti della Rai. La tiktoker avrebbe partecipato all’intervista con Francesca Fagnani senza alcun gettone.

Rita De Crescenzo a Belve è già un piccolo caso. Dal momento in cui la notizia della partecipazione della tiktoker napoletana al programma di Francesca Fagnani è stata anticipata da Fanpage.it, l'opinione pubblica si è letteralmente spaccata a metà e anche in Rai non hanno preso bene la possibilità di dare una prima serata su Rai2 a un personaggio di questo tipo. Ma c'è anche un altro aspetto che Fanpage.it è in grado di anticipare e riguarda il compenso che la De Crescenzo ha pattuito con la produzione. Compenso che sarebbe pari a: zero!

Rita De Crescenzo gratis in Rai

Secondo quanto trapela dai corridoi di Viale Mazzini, l'ingresso di Rita De Crescenzo nel roster di ospiti della nuova stagione di Belve avrebbe lasciato molti malumori. Ci sarebbero stati forti ostacoli alla possibilità di questa intervista. La polemica sul cachet coi soldi pubblici, prontamente azionata dai critici del servizio pubblico come Marco Rizzo, però viene subito smontata: Rita De Crescenzo ha partecipato all'intervista di Francesca Fagnani a titolo gratuito.

L'escalation mainstream di Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo è una figura controversa del mondo dei tiktoker napoletani. Spesso messa all'indice dall'onorevole Francesco Emilio Borrelli, Rita De Crescenzo era stata arrestata nel 2017 per spaccio di droga, in seguito rilasciata ma tuttora a processo per cessione di stupefacenti. Situazioni che Rita De Crescenzo ha sempre definito "fatti del passato che ho già raccontato", mentre riguardo allo spaccio si è sempre difesa spiegando di averne sempre fatto uso in maniera personale e in passato.

A parte questo, la carriera social di Rita De Crescenzo ha avuto una rapidissima escalation: l'esodo di Roccaraso, con il boom di turisti che ha congestionato la meta sciistica lo scorso inverno, è stato il primo grande evento che l'ha imposta alla cronaca mainstream. Arrivarono subito le ospitate a La Zanzara di Giuseppe Cruciani, a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio. Ora c'è Belve e Francesca Fagnani ad aspettarla. Per un altro ennesimo sdoganamento.