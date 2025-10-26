Belen ospite a Belve, le parole prima della messa in onda: “Avevo paura di questa intervista, prima mi proteggevo”

Belen Rodriguez sarà ospite della prima puntata di Belve, in onda martedì 28 ottobre. La conduttrice ha accettato l’intervista di Francesca Fagnani e, rispondendo ai commenti di alcuni utenti su Instagram , ha spiegato di essere “spaventata”, ma di essersi raccontata “senza peli sulla lingua”.

Belen Rodriguez sarà una delle ospiti della prima puntata di Belve, in onda martedì 28 ottobre su Rai2. La conduttrice ha accettato di essere intervistata da Francesca Fagnani dopo un "lungo corteggiamento" e un primo rifiuto a partecipare nel 2024. In attesa che l'intervista vada in onda, la diretta interessata si è lasciata andare ad alcuni commenti sui social, spiegando di essere "spaventata" ma di essersi mostrata completamente sincera.

"Avevo paura di questa intervista", le parole di Belen

La partecipazione di Belen a Belve è ormai ufficiale e l'intervista sarebbe già stata registrata. Rai e Francesca Fagnani hanno annunciato la sua presenza e, sul profilo Instagram, la diretta interessata ha interagito con alcuni utenti spiegando le sue sensazioni. "Io amo la verità, quindi a mio discapito ne dico troppe e fidati che ci vuole coraggio, ma io preferisco così", ha risposto a chi le parlava di onestà e sincerità.

Belen ha ammesso di essere "spaventata" al pensiero dell'intervista, pur precisando di essersi mostrata "senza peli sulla lingua", in una versione quasi inedita di se stessa. C'è anche chi, ancora prima di ascoltarla, le fa i complimenti per essere uscita dalla sua "comfort zone", anche se la showgirl non la definirebbe esattamente così: "Non era comfort zone, era protezione. Non erano muri ma silenzi complessi. Però avevo paura di questa intervista e ce l'ho fatta".

Nel 2024 Belen aveva detto no a Belve, i motivi

Belen Rodriguez ha accettato l'invito di Francesca Ferragni dopo un "lungo corteggiamento". La notizia è arrivata solo nel settembre 2025, ma in realtà la conduttrice aveva già provato a intervistarla l'anno prima. Nel 2024, però, Belen era stata categorica e aveva preferito dire di no all'intervista, lanciando una frecciatina alla conduttrice: "Penso sia un programma diverso dagli altri, originale e pieno di pepe, ma se fossi al posto della conduttrice sarei più comprensiva".