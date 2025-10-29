stile e Trend
Quanto valgono i gioielli “serpente” indossati da Belén Rodriguez nella prima puntata di Belve

Belén Rodriguez ha inaugurato la nuova stagione di Belve con la sua intervista “graffiante”. Chi ha firmato e quanto costano i gioielli scintillanti che ha sfoggiato sul palco?
A cura di Valeria Paglionico
Belén Rodriguez è stata la grande protagonista della prima puntata di Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani tornato con una nuova edizione su Rai 2. Sul tanto temuto sgabello la showgirl ha parlato di ogni aspetto della sua vita, dall'infanzia felice nonostante i momenti difficili al litigio con la sorella Cecilia, fino ad arrivare ai suoi amori, da Marco Borriello a Stefano De Martino, e al periodo buio vissuto negli scorsi anni. Ha inoltre rivelato per quale motivo è sempre meno presente in tv rispetto al passato: arrivata a questo punto della sua carriera si può concedere il "lusso" di accettare solo le proposte che davvero le piacciono. Per un'esperienza tanto importante non poteva che curare il suo stile nei minimi dettagli, aggiungendo l'immancabile tocco di lusso.

Chi ha firmato i gioielli di Belén a Belve

Per la prima serata di Rai 2 Belén Rodriguez si è adeguata alla perfezione al mood del programma Belve, puntando tutto sul nero "d'ordinanza" ma declinato in una versione iper sensuale, ovvero con un abito di Simona Corsellini scollatissimo sul davanti e con un maxi spacco che ha lasciato in evidenza le gambe. al di là dei bottoni gioiello sul bustier del vestito, ha aggiunto un ulteriore tocco sparkling con una serie di preziosi di lusso.

Belén in Simona Corsellini
Belén in Simona Corsellini

Ha infatti scelto una serie di monili firmati Bulgari, per la precisione dell'iconica collezione Serpenti, da sempre simbolo indiscusso della Maison. Il più prezioso è il bracciale, il Viper a spirale in oro giallo 18 kt con pavé di diamanti da 43.000 euro (che si intravedeva appena attraverso la manica).

Bracciale Viper di Bulgari
Bracciale Viper di Bulgari

Belén Rodriguez con i serpenti alle mani a Belve

Per rendere ancora più scintillante l'outfit "da belva", così da aggiungere diversi punti luce al total black, Belén ha sfoggiato degli anelli coordinati, ovvero sempre della collezione Serpenti di Bulgari. Il primo è il modello Viper più "semplice" della linea, ovvero quello a spirale in oro giallo 18 kt, mentre l'altro è identico ma ricoperto di luccicanti pavé di diamanti.

Anello Viper di Bulgari
Anello Viper di Bulgari

Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti rispettivamente a 2.700 e 11.300 euro (anche se la cifra può cambiare a seconda del peso e delle dimensioni delle pietre preziose). Niente orecchini maxi o pendenti, la showgirl ha optato per un tocco super chic con dei micro bottoni di diamanti, messi in risalto dalla coda di cavallo alta e ondulata.

