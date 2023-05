Belén Rodriguez mostra il suo armadio: ha oltre 60 scarpe col tacco e borse da più di 15mila euro Belén Rodriguez non ha mai nascosto la sua passione per le griffe ma solo di recente ha aperto il suo armadio di accessori: ecco tutte le scarpe e le borse griffate della conduttrice.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tra le conduttrici più amate della tv italiana e, nonostante gli anni che passano, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza, tanto da fare invidia anche alle ventenni. Ogni volta che appare su un palco incanta tutti con il suo splendore e, tra minidress scintillanti, maxi scollature e tacchi vertiginosi, riesce a esaltare al massimo l'innato sex appeal. In quanti sognano di vantare uno stile glamour e sofisticato come il suo? La cosa che in pochi sanno è che alcuni degli accessori che sfoggia in televisione fanno parte del suo armadio. Di recente è stata proprio lei ad aprire il guardaroba, facendo impazzire i fashion addicted più incalliti, il motivo? Ha una miriade di scarpe e delle borse griffate che valgono una fortuna.

Tutte le scarpe di Belén

Non è una novità che Belén Rodriguez abbia la passione per i vertiginosi tacchi a spillo, basta guardarla qualche volta in tv per capire che sui palcoscenici non riesce proprio a fare a meno delle scarpe alte. Nelle ultime ore ha aperto una parte del suo armadio dedicato alle calzature sui social, rivelando un vero e proprio "tesoro". Le sue preferite sono le pumps con tacco 12: ne ha davvero di ogni tipo, dai classici décolleté total black ai modelli gioiello, fino ad arrivare a quelli dai dettagli traforati o in tinte fluo come il fucsia e il giallo. Non mancano le slingback, i sandali, le mules e delle calzature "top secret" conservate gelosamente in un sacchetto di raso rosa. Alevi Milano, Ninalilou, Le Silla, Giuseppe Zanotti: la conduttrice ama le griffe e a dimostrarlo sono tutte le sue scarpe.

Tutti i décolleté di Belén Rodriguez

Le borse griffate di Belén Rodriguez

A rendere ancora più "ricca" la collezione di accessori di Belén sono le innumerevoli borse che conserva nell'armadio. Anche in questo caso trionfano i brand di lusso, da Fendi a Bottega Veneta, fino ad arrivare a Coach e a Chanel: che siano mini, classiche o shopper, non importa, pare proprio che l'unica cosa che conta è che siano firmate. Alcune delle chicche chiaramente riconoscibili?

Borsa Cassette di Bottega Veneta

In primo piano c'è una Cassette di Bottega Veneta, l'iconico modello in pelle intrecciata declinato in un'adorabile versione azzurro pastello (prezzo 3.500 euro). Sullo sfondo si intravede il manico rigido di una Le Grand Chiquito di Jacquemus in verde mela (790 euro), mentre sul davanti ci sono una mini bag color tabacco di Coach e una tracolla di Fendi in verde scuro.

Le borse griffate di Belén

Belén Rodriguez ha la passione per le borse Chanel

Le vere protagoniste dell'armadio dedicato alle borse, però, sono in assoluto le Chanel. Ne ha due nere in pelle martellata, una versione pochette (1.410 euro) e una classica con l'iconica doppia C gold sulla chiusura.

Borsa classica piccola di Chanel

In basso c'è invece un modello vintage in velluto bordeaux decorato con micro cristalli lungo le cuciture (un modello simile sui siti di usato di lusso viene venduto a oltre 4.500 euro), mentre la più originale è una minibag total white sempre in pelle martellata ma col manico rigido (5.600 euro). Considerando il fatto che gran parte delle borse di Belén non sono chiaramente visibili, probabilmente possiede molte altre chicche che fanno venire l'acquolina in bocca alle appassionate del genere. In quante sognano un armadio simile?