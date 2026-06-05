Luna Marì col caschetto liscio: la figlia di Belén si prepara all’estate con il nuovo look bon-ton

Luna Marì ha cambiato hair look in vista dell’estate. La figlia di Belén ha detto addio ai capelli lunghi, ora sfoggia un adorabile caschetto bon-ton.

Belén Rodriguez è tornata a essere super attiva sui social dopo la notizia del malore che l'ha costretta a un breve ricovero ospedaliero. Non voluto parlare dell'accaduto pubblicamente ma si è mostrata in splendida forma alle prese con le normali attività quotidiane, dagli allenamenti in palestra agli impegni familiari. La grande protagonista delle foto postate è la piccola Luna Marì, la secondogenita nata dall'amore ormai finito con Antonino Spinalbese, apparsa visibilmente cresciuta e con un adorabile hair look estivo e bon-ton.

Il nuovo hair look di Luna Marì

Sarà perché l'estate è alle porte o perché semplicemente vuole giocare a fare l'adulta, ma la cosa certa è che Luna Marì ha cambiato hair look, trasformandosi in una lady bon-ton. Se fino a qualche tempo fa portava i capelli mossi lunghi fino al petto, ora ci ha dato un taglio e sfoggia il caschetto. La cosa particolare è che lo porta liscio e con la fila laterale, incorniciando il viso con un tocco di eleganza. Solitamente a occuparsi della sua chioma è papà Antonino (che già in passato si era immortalato mentre le curava la piega) e anche in questa occasione non si esclude che dietro l'inedito hair style ci sia il suo tocco.

Luna Marì col caschetto bon–ton

Luna Marì è "l'anima della casa"

Luna Marì sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e adorabile. Stando a quanto documentato da Belén, inoltre, sembra avere un carattere solare e peperino, tanto da riuscire sempre a essere l'anima della casa. Nell'album postato di recente dalla showgirl, ad esempio, la bimba ha prima posato come una vera e propria modella a favore di camera, poi è diventata protagonista di una scenetta super divertente: ha provato a bere la Coca-Cola velocemente ma non ha saputo "gestire" le bollicine e la bevanda le è finita nel naso. Insomma, a quanto pare la piccola Luna è una bimba "esplosiva", capace di portare a tutti il buon umore col suo sorriso e con la sua simpatia.