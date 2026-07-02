Luna Marì con la manicure arcobaleno per l’estate: la giornata al centro estetico con mamma Belén

Luna Marì ama “imitare” la mamma Belén Rodriguez, proprio come tutte le bambine della sua età e non sorprende che nelle ultime ore abbia voluto fare la manicure proprio come lei: ecco il risultato.

La scuola è ormai finita e Luna Marì lo sa bene, visto che sta trascorrendo le sue giornate in compagnia di mamma Belén Rodriguez tra passeggiate cittadine e cene in famiglia. Spesso protagonista delle Stories postate su Instagram, la bimba appare visibilmente cresciuta ma il dettaglio che non è assolutamente cambiato rispetto agli anni scorsi è che vanta una incredibile bellezza, proprio come i suoi genitori. Stando a quanto si vede sui social, Luna è anche molto vanitosa, basti pensare che, dopo aver imitato la mamma con l'acconciatura, nelle ultime ore ha voluto fare anche la manicure: ecco il risultato.

Luna Marì dall'estetista con mamma Belén

Chi da bambina non ha mai giocato a "fare la grande" imitando la mamma e utilizzando i suoi vestiti? Luna Marì, la figlia di Belén, non fa eccezione, anzi, ha dato prova di essere una bambina assolutamente "normale". Nelle ultime ore ha approfittato delle vacanze estive per accompagnare la madre in un centro estetico ma la cosa particolare è che ha chiesto di fare la manicure proprio come una donna adulta. A immortalare il momento è stata proprio Belén, che l'ha fotografata sorridente ed emozionata alla postazione unghie. Nella didascalia ha poi scritto "Manine arcobaleno per Luna, dopo ve le mostriamo", anticipando il trend multicolor seguito dalla bimba.

Luna al centro estetico

La manicure per l'estate di Luna Marì

A fine giornata Belén Rodriguez ha condiviso sui social un primo piano sulle manine di Luna Marì. Sullo sfondo dello stand dedicato a tutti i colori di smalto disponibili, la bimba ha posato con le unghie multicolor in primo piano. Ha alternato il rosso, il giallo, il lilla e il bordeaux, aggiungendo così un tocco glamour e originale al suo look. La nail art multicolor è un vero e proprio must evergreen dell'estate e anche in questo 2026 è tornata di moda. Perfetta sia per adulte che per bambine, questa manicure arcobaleno è assolutamente l'ideale per coloro che non hanno paura di osare. In quante prenderanno ispirazione dalla piccola Luna per rendere le loro vacanze variopinte?

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