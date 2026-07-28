Manicure vitaminica in estate: Caterina Balivo con lo smalto giallo rilancia il trend evergreen

Chi ha detto che è arrivata la fine dell’epoca delle manicure vitaminiche in estate? Caterina Balivo ha dimostrato che i colori accesi continuano a essere un indiscusso evergreen.

L'estate 2026 verrà ricordata come la stagione in cui ha trionfato il quiet luxury, uno stile dall'eleganza sobria e semplice, che si serve solo di prodotti di alta qualità. Il trend si è diffuso non solo nella moda ma anche nel settore beauty, dove a dominare sono i colori neutri e l'effetto iper naturalehttps://www.fanpage.it/stile-e-trend/beauty/pearly-white-nails-addio-smalti-colorati-la-manicure-bianco-perla-e-il-must-dellestate-2026/. Nel mondo della manicure, ad esempio, a spopolare sono lo smalto nude, bianco latte o addirittura trasparente, nuance che risultano iper raffinate e delicate ma allo stesso tempo super glamour. Nonostante la mania del momento, i colori accesi continuano a essere un evergreen e a dimostrarlo è Caterina Balivo.

Caterina Balivo sceglie lo smalto giallo acceso per l'estate 2026

L'avevamo lasciata alle prese con una vacanza in montagna super movimentata, ora ritroviamo Caterina Balivo in città a prendersi cura della sua bellezza. Cosa ha fatto non appena rientrata a casa? Ha preso appuntamento con l'estetista di fiducia per rinnovare la manicure estiva. Per lei niente colori neutri, ha preferito puntare sul giallo acceso, nuance vitaminica che da sempre viene associata alla bella stagione, al sole, alle vacanze e alla spensieratezza. Ha abbinato lo smalto delle mani a quello dei piedi, aggiungendo così un tocco super originale alla sua immagine. Naturalmente non poteva mancare la richiesta di un feedback ai fan, a cui la conduttrice ha domandato se la nail-art gli piacesse o meno.

Caterina Balivo rinnova la manicure

Manicure vitaminica, il trend che non passa mai di moda in estate

Che estate sarebbe senza tinte accese, abbinamenti originali e look multicolor? Sebbene nel settore beauty stiano spopolando le nuance sobrie e nude, i colori vitaminici continuano a resistere. Non sorprende, dunque, che le manicure simbolo della bella stagione siano ancora quelle fluo, sgargianti, brillanti, capaci di farsi notare fin dal primo sguardo. Via libera a fucsia, giallo, arancio, verde mela e celeste: al di là delle mania del momento, si rivelano sempre un'ottima scelta per aggiungere un tocco di originalità a ogni tipo di look estivo. Del resto, le vacanze sono fatte per osare, per dire addio allo stress, per prendersi una pausa dalle comuni formalità della vita quotidiana: lasciamo trionfare la fantasia, anche se significa prendere le distanze da una moda di stagione.