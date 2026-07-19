Ice Cream Nails, la manicure dell’estate 2026 si ispira ai colori del gelato

Si chiamano Ice Cream Nails, letteralmente “unghie a effetto gelato”, e sono il must dell’estate 2026. La loro particolarità? Si ispirano ai colori, alla cremosità e alla giocosità dei classici dolci delle vacanze.

L'estate 2026 è ormai entrata nel vivo e in moltissimi hanno già dato il via alle vacanze, ritrovando così le energie al temine di un lungo anno lavorativo. Il tocco di stile che non può mancare nei look pensati per la bella stagione? La manicure a tema. Se da un lato da qualche tempo a questa parte a spopolare è lo smalto nude in pieno stile quiet luxury, dall'altro in molte non riescono proprio a rinunciare agli smalti multicolor tipicamente estivi. Chi ama l'effetto variopinto farebbe bene a puntare sulle Ice Cream Nails, ovvero le unghie ispirate alle nuance dei gelati: ecco tutto ciò che c'è da sapere su questo beauty trend.

La manicure Instagrammabile dell'estate 2026

Avete mai sentito parlare delle Ice Cream Nails? Letteralmente sono le unghie "a effetto gelato" e vengono considerate una mania intramontabile dell'estate. Dopo aver spopolato nel 2025, sono tornate anche quest'anno e di sicuro con il loro animo sopra le righe ma allo stesso tempo chic conquisteranno tutti. Ispirate al sorbetto al limone, al gusto fragola o semplicemente alla lucentezza e alla morbidezza di una crema sciolta, le manicure gelato sono giocose, originali, multicolor, tanto da essere in assoluto il must più goloso e spensierato delle vacanze. Via libera, dunque, a colori lattiginosi, nuance pastello, texture glossy e top coat super lucidi: l'importante è che la manicure evochi il mondo dei dessert estivi, risultando super Instagrammabili fin dal primo sguardo.

Ice Cream Manicure

Quali colori scegliere per la manicure a effetto gelato

Se inizialmente le Ice Cream Nails erano super minimal (venivano realizzate come un normale french ma con una punta bianca che si fondeva a una base lattiginosa), oggi hanno lasciato spazio ai colori più svariati ma sempre ispirati ai toni della frutta e delle creme, dal limone alla pesca, dal pistacchio al lampone (non a caso vengono definite anche Sorbet Nails). Il dettaglio che le rende uniche? Il loro aspetto deve essere acquoso e luminoso, proprio come un gelato appena servito, che comincia a sciogliersi con il caldo. Insomma, ancora una volta il settore beauty ha preso ispirazione dal cibo ma questa volta si è evoluto: la manicure a effetto gelato è il simbolo della leggerezza estiva e di quel pizzico di nostalgia che ci travolge quando pensiamo al ritorno in città.