La manicure più trendy della primavera 2026 è la mini french colorata

Mancano pochissimi giorni alla primavera 2026 ed è arrivato il momento di rinnovare il proprio look, così da accogliere con stile la stagione che segna il ritorno del sole e delle temperature miti. Da cosa partire? Naturalmente dalla manicure, un elemento essenziale per essere super trendy a prescindere dall'outfit. Al di là dei soliti colori pastello, il must dell'anno è la mini french colorata: ecco come realizzarla e quali nuance scegliere per essere glamour.

La french manicure si colora per la primavera

Dimenticate la french manicure classica, ovvero quella con le punte delle unghie bianco gesso, il must della primavera 2026 è la french mini e colorata. Si tratta di un mix di minimalismo e vitalità, assolutamente perfetta per aggiungere un tocco vitaminico a ogni look ma senza rinunciare all'eleganza.

French manicure mini e colorata

Per realizzarla è necessario innanzitutto partire da una base trasparente o rosa cipria, a cui vanno aggiunti i più svariati colori pastello da usare solo sulle punte. Si può scegliere l'effetto monocromatico oppure una nuance diversa per ogni dito, l'importante è non avere paura di lasciare esplodere la fantasia.

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French manicure colorata

Come realizzare la french manicure mini

Il segreto della french manicure colorata? Va realizzata su delle unghie corte ma curatissime, dunque con una lunetta sottilissima che si trasforma in un dettaglio quasi grafico. È finita, infatti, l'epoca delle nail-art XXL, ora sono tornate di moda le unghie naturali e delicate, dalla forma tonda o a mandorla. Così facendo, si dà risalto al colore, capace di dare vita a un effetto fresco ma allo stesso tempo romantico. Naturalmente non deve mancare il top coat per donare alla manicure ulteriore luminosità. In quante seguiranno il trend nel giorno di inizio della primavera?