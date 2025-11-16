Manicure top&flop: la Coach delle Unghie rivela le idee più trendy e gli errori da non fare

Quali sono le manicure top&flop del momento? Fanpage.it ha intervistato la Coach delle Unghie: ecco cosa ha rivelato.

La manicure è un elemento essenziale del proprio look, capace di aggiungere quel tocco glamour in più senza richiedere troppo sforzo. Anche in questo settore, però, è necessario seguire le tendenze di stagione per non risultare "superate" e fuori luogo. Fanpage.it ha intervistato Michela May, meglio conosciuta come la Coach delle Unghie, l'onicotecnica famosa sui social che spesso ha curato la nail-art di star note come Elodie, Diletta Leotta e Belén Rodriguez. Quali sono, secondo lei, le manicure top e flop da imitare e da evitare?

Manicure minimal ed effetto metallico: le idee da imitare

Le manicure più trendy ed eleganti del momento sono quelle minimal, che rendono il proprio look super chic con un semplice smalto. Secondo la Coach delle Unghie, chi vuole ispirarsi alle mode di stagione farebbe bene a puntare tutto sulla micro nail art, con le unghie pulite, grafiche e dai dettagli mini. In alternativa si può creare un contrasto con smalto nude e smalto nero, magari creando un french "al contrario" con le punte dark. Coloro che, invece, vogliono entrare in pieno mood invernale possono sfoggiare un finish a effetto velluto o metallizzato. L'idea perfetta per le più audaci? La manicure chrome, ovvero quella che mixa l'effetto metallico e l'effetto super lucido, facendo apparire le unghie morbide e vellutate.

Quali sono le manicure "flop" da non imitare

Quali sono le manicure "flop" da non imitare? La Coach delle Unghie non ha dubbi: bisogna dire assolutamente no alle unghie troppo cariche o tempestate di elementi 3D. Da evitare anche i mix casuali di disegni senza stile e i glitter su ogni dito, ne basta uno per mano per creare un effetto sparkling ma dall'animo chic. Cosa dire, invece, in fatto di colori flop? È arrivato il momento di mettere da parte gli smalti in tinte acide: andavano di moda nei primi anni 2000 e, sebbene siano divertenti, ormai appaiono retrò. In quante seguiranno i consigli di Michela May per essere super trendy nei prossimi mesi?