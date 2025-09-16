Colori unghie per l’autunno 2025: le manicure di tendenza e le idee da imitare

Quali smalti scegliere per l’autunno 2025? Marrone cioccolato, verde oliva e blu notte: ecco quali sono le tendenze unghie, i colori di stagione e le manicure a cui ispirarsi.

L'autunno 2025 si avvicina e per essere sempre sul pezzo è necessario informarsi già sulle tendenze che spopoleranno. Tutte coloro che, complici le giornate ancora calde e soleggiate, non hanno in programma di fare il cambio di stagione, possono partire dalla manicure, un dettaglio all'apparenza marginale ma in verità essenziale per aggiungere un tocco glamour a ogni look. Marrone e toni del Mocha Mousse per chi vuole essere alla moda, verde oliva per distinguersi, blu notte per essere eleganti e magnetiche: ecco quali sono i colori di smalto più trendy del momento e le idee da cui prendere ispirazione.

Manicure marrone per l'autunno 2025

Il Mocha Mousse è il colore Pantone del 2025 e fin dall'inizio dell'anno sta spopolando in ogni sua sfumatura anche nel settore nail-art. Se durante l'estate si puntava tutto sulle nuance più chiare come il caramello e il ruggine, con l'arrivo dell'autunno è necessario scurire i toni, scegliendo il marrone cioccolato.

Manicure cioccolato

Gli smalti in questa tinta sono un assoluto must dell'autunno, anche perché ricordano i colori della terra e delle foglie che cadono dagli alberi. Un'alternativa più neutra? Il beige, perfetto per coloro che desiderano qualcosa di minimal ma allo stesso tempo stiloso.

Manicure Mocha Mousse

Lo smalto verde è uno dei must dell'autunno

Tra i colori che richiamano la natura c'è anche il verde, perfetto per la manicure autunnale del 2025. Si può scegliere il verde oliva, il verde bosco o il verde bottiglia, in tutti i casi ci si distinguerà con la propria originalità, non passando assolutamente inosservate.

Manicure verde oliva

Via libera, dunque, al total green, che può essere smorzato con qualche unghia decorata con smalti a contrasto, magari in nero o in un marrone che si coordina bene con la tonalità scelta, l'importante è evitare le nuance troppo brillanti che risultano primaverili.

Manicure bicolor marrone e verde

Manicure bordeaux e rossa, un classico intramontabile

Chi nell'autunno 2025 non intende osare può scegliere una manicure dall'eleganza intramontabile: quella realizzata con gli smalti bordeaux e rosso.

Manicure bordeaux

Si tratta di due tinte che da sempre vengono associate alle stagioni fredde ma che, nonostante il tempo che passa, mantengono intatta la loro innata classe. Si può spaziare tra il rosso fuoco, il ciliegia o il vinaccia: aggiungeranno sempre un tocco intenso e raffinato al total look.

Manicure vinaccia

Smalto blu per una manicure magnetica

Tra i colori di smalto must dell'autunno c'è anche il blu, soprattutto nella sua variante "notte". Avvolgente, intenso e regale, il blu è perfetto per sfoggiare una manicure di tendenza ma non troppo stereotipata. Chi ama farsi notare può optare anche per un blu elettrico o magari per qualche unghia a effetto metallico: il risultato finale sarà letteralmente magnetico.

Manicure blu

Autunno 2025, torna la manicure dark

Il colore di smalto perfetto per chi non intende distaccarsi dalla "tradizione"? Niente bianco latte o nude, nell'autunno 2025 ritorna la manicure nera. Classica ma allo stesso tempo grintosa, è perfetta per dei look minimal ma di classe. L'ideale è sfoggiarla sulle unghia corte o al massimo a mandorla, così da dare vita a un effetto super glamour.