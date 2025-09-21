Smalti di tendenza per l’autunno 2025: quali sono le manicure più facili da realizzare a casa

Manicure di tendenza per l’autunno 2025? Abbiamo chiesto consiglio a Michela May, alias La Coach delle Unghie, che ci ha rivelato i colori di smalto must e i trucchi per realizzare delle nail-art alla moda a casa con il “fai da te”.

Mancano pochissimi giorni all'inizio dell'autunno 2025 ed è arrivato il momento di informarsi sulle mode del momento per dare il via alla nuova stagione con stile. Da dove partire? Dalla manicure, il dettaglio essenziale per aggiungere un tocco super glamour a ogni look. A Fanpage.it abbiamo chiesto qualche consiglio a La Coach delle Unghie, alias Michela May, onicotecnica famosa sui social per aver curato la manicure a star del calibro di Belén Rodriguez, Noemi, Elodie e Diletta Leotta: ecco quali sono secondo lei i colori di smalto must dell'autunno e i consigli per realizzare una nail-art di tendenza a casa con il "fai da te".

La manicure dell'autunno 2025 si veste di contrasti

Michela May non ha dubbi sui colori da scegliere per una manicure di tendenza per l'autunno 2025: la nuova stagione si veste di contrasti ma tutti in tonalità scure che ricordano la terra, nuance che da sempre vengono considerate tipiche di questo periodo dell'anno.

Manicure a contrasto

Chi ama il calore dei toni classici può abbinare il marrone scuro (cioccolato fondente) al borgogna vellutato, mentre chi non vuole passare inosservata deve puntare tutto sul verde oliva a effetto metallico, a patto che venga coordinato al rame cangiante. Per un risultato elegante ma allo stesso tempo magnetico? È necessario dipingere le unghie in grigio perla e blu ink, alternando le due nuance in modo più o meno regolare.

Manicure a contrasto

Le nail-art di tendenza dell'autunno secondo l'esperta

Quale nail-art scegliere per essere alla moda nell'autunno 2025? Secondo la Coach delle Unghie a spopolare sarà sia l'effetto matte (super raffinato, soprattutto sui colori scuri), sia il glitter soft, ovvero uno smalto sparkling con micro glitter dorati o argentati che danno luce senza esagerare.

Smalto glitter

Coloro che non hanno paura di osare possono sfoggiare delle manicure 3D ma dallo stile minimal, cioè con piccole applicazioni in rilievo, dai dettagli metallici alle gocce di gel trasparente, l'importante è che le unghie appaiano sofisticate e curate ma non eccessive. Un'ultima possibilità per essere sempre sul pezzo in fatto di unghie? L'effetto mix&match con smalti alternati matte e glossy.

Manicure metallica

Manicure autunnale fai da te, i consigli di Michela May

Complici gli aumenti dei prezzi della manicure causati dalla normativa europea che ha vietato alcuni smalti contenenti sostanze tossiche, sono moltissime coloro che ora puntano tutto sul "fai da te"? La Coach delle Unghie a tal proposito ci ha dato una serie di piccoli consigli da seguire per realizzare una manicure a casa in perfetta linea con le tendenze autunnali.

Manicure rossa

Stando alle sue parole, gli smalti che si asciugano meglio sono quelli pigmentati, mentre per quanto riguarda i colori, quelli più facili da stendere e che non lasciano striature sono il nude rosato, il rosso ciliegia e il grigio tortora. Chi intende cimentarsi in nail-art originali ma non troppo complesse da realizzare può puntare su un french colorato (anche diagonale), su pois da creare con la punta di una forcina oppure su stickers sottili dorati o argentati.

French manicure irregolare

Come fare per rimuovere lo smalto una volta ricresciute le unghie? Michela May consiglia di non strapparlo (per evitare di rovinare l'unghia), è necessario fare degli impacchi con dischetti imbevuti di solvente senza acetone: si avvolge il dito con la stagnola, si lascia agire per 10 minuti e a quel punto lo smalto si solleverà da solo.