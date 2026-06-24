Le mommy nails di Giulia De Lellis sono la manicure da imitare nell’estate 2026

Avete mai sentito parlare delle mommy nails? Giulia De Lellis le ha sfoggiate di recente, trasformandole nella manicure da avere assolutamente nell’estate 2026.

Il dettaglio di stile che non può mancare in un look estivo super glamour? Lo smalto di tendenza. In questo 2026 a spopolare non sono solo i colori vitaminici, le jelly nails e la manicure a effetto naturale, anche le unghie "da mamma" sono destinate a diventare un assoluto must. A dimostrarlo è stata Giulia De Lellis, che ancora una volta si è riconfermata un'icona di stile nel settore beauty.

La manicure dell'estate di Giulia De Lellis

Avete mai sentito parlare delle mommy nails? Nelle ultime ore a sfoggiarle sui social è stata Giulia De Lellis che, affidatasi alla nuova estetista Emirjeta Tusha, è stata così soddisfatta del risultato da aver consigliato il suo nome a tutti i followers (specificando che durante l'estate sarà a Forte dei Marmi). Letteralmente le mommy nails possono essere definite "unghie da mamma", dunque si adeguano alla perfezione alla nuova fase della vita dell'influencer, che lo scorso ottobre è diventata mamma della piccola Priscilla. Come sono? Semplicemente total pink, in un tono divertente, giocoso e originale molto vicino al rosa Barbie. Complice il fatto che sono minimal ma allo stesso tempo glamour, sono l'ideale per coloro che in estate vogliono essere chic e sempre sul pezzo.

Le mommy nails di Giulia De Lellis

Le caratteristiche delle mommy nails

La caratteristica principale delle mommy nails? Innanzitutto il colore sobrio e naturale, che può spaziare dal bianco latte al rosa cipria, fino ad arrivare a un tono di pink più intenso come quello scelto da Giulia. L'obiettivo è mimetizzare la ricrescita e ridurre la visibilità delle sbeccature. Pensate per unire praticità ed eleganza, le unghie da mamma devono essere corte o medie e con gli angoli arrotondati, così da non dare fastidio al bambino e da non essere d'intralcio nelle faccende domestiche. Niente decorazioni tridimensionali o forme estreme, la mommy nails sono minimal e chic. In quante seguiranno questa mania anche se non sono mamme?