Emma Marrone in versione brunette decreta il ritorno dei capelli al naturale, addio tagli geometrici e colori chiari

Dopo diverse stagioni in cui a dominare sono stati caschetti corti, tagli geometrici e tonalità fredde, Emma Marrone riporta in auge un hair trend più naturale, fatto di onde morbide, ciuffi scalati e colori scuri ma caldi e avvolgenti.

Emma Marrone, prima e dopo il cambio look

Solitamente in estate per i capelli si scelgono tonalità chiare con accenti luminosi e schiariture: Emma Marrone va contro corrente e per la stagione calda punta su una chioma scura con capelli lunghissimi e mossi. A realizzare il nuovo look della cantante è l'hair stylist Vincenzo Panico, che da tempo si occupa della sua chioma e che ha firmato le acconciature dell'ultimo tour estivo. L'addio al biondo non è una novità, da diversi anni Marrone ha abbandonato il colore luminoso, che aveva caratterizzato lo stile d'inizio carriera, e anche il caschetto corto è sparito da un po'. Ultimamente l'abbiamo vista con lunghe ciocche mosse, capelli castano chiaro e dettagli blonde sulle punte. Ora arriva il cambio definitivo e la scelta di una tonalità più simile a quella naturale.

Il nuovo hair style di Emma Marrone con capelli scuri

Emma Marrone "brunette again"

"Sono brunette Again", così Emma Marrone annuncia ai fan il cambio look e mostra la lunga chioma scura color cioccolato, con capelli ondulati e ciuffo laterale, in uno scatto in cui appare al fianco dell'hair stylist che ha realizzato il nuovo colore. Il mood scelto dalla cantante testimonia un cambio radicale nelle tendenze capelli che avevamo già visto sulle passerelle almeno un paio di anni, dove avevano sfilato scalature e colori naturali. Parliamo però di trend apparsi sulle passerelle invernali, la novità ora sta proprio nel fatto che uno stile fatto di nuance più scure e legate all'autunno sia protagonista in estate. Questo testimonia la necessità di tornare a un look che vada oltre le stagione, che sia un evergreen, facile da portare e versatile, e tutto ciò vale non solo per abiti e accessori ma anche per colori e tagli di capelli.

Emma Marrone con capelli bronde

La tendenza capelli, il ritorno a colori naturali e scalati

La scelta di stile di Emma Marrone porta in scena almeno due macro trend legati ai capelli. Da una parte c'è un ritorno alla lunghezza e alle onde. Dopo una stagione invernale in cui a dominare sono stati i tagli geometrici e lineari, con caschetti e bob corti, senza ciuffi o scalature e con lunghezza pari, per l'estate tornano di moda lunghe chiome, onde naturali e soprattutto i ciuffi più corti. La seconda tendenza capelli è legata al colore: l'hair styling di Marrone prevede un addio definitivo a colpi di luce e dettagli chiari, il tutto per sposare un colore scuro ma che sia allo stesso tempo caldo. C'è dunque un ritorno a tonalità molto naturali, morbide e avvolgenti, in cui scompaiono i toni freddi e soprattutto sono assenti stratificazioni di colore. Il look finale risulta essenziale ma non cade nel minimal basic delle stagioni precedenti, in cui acconciature strutturate e tagli geometrici davano quel senso di rigido, in questo caso il mosso leggero e poco definito dà ai capelli quel tocco "finto spettinato" che in estate non guasta mai.

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