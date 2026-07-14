Pearly White Nails: addio smalti colorati, la manicure bianco perla è il must dell’estate 2026

Dite addio alle manicure vitaminiche e multicolor, le unghie dell’estate 2026 sono le Pearly White Nails, quelle in bianco perlato ispirate alla raffinatezza e alla luminosità delle perle.

Con l'arrivo dell'estate ogni anno si assiste al trionfo dei colori e delle tinte vitaminiche, soprattutto quando si parla di manicure. In questo 2026, però, sta dominando un trend decisamente anti-convenzionale: niente più unghie fluo e multicolor, a spopolare sono gli smalti nude o al massimo bianco latte in pieno stile quiet luxury. È proprio da qui che nasce la mania delle Pearly White Nails, ovvero delle unghie minimal ispirate alla luminosità e alla raffinatezza delle perle: ecco come realizzarle.

Quale smalto usare per le Pearly White Nails

Si chiamano Pearly White Nails, letteralmente "unghie bianco perla", e sono la mania più chic dell'estate 2026. Si tratta di una manicure ispirata alla luminosità morbida e raffinata delle perle, capace di aggiungere un tocco super sofisticato a ogni tipo di look ma senza risultare invadente o eccessivo. Per realizzarla è necessario scegliere il tono di bianco giusto: niente smalti compatti o matte, l'ideale sarebbe puntare su un white con riflessi madreperlati, dunque su una nuance sfaccettata e dall'effetto multicolor, che però si viene a creare solo attraverso precise angolazioni. Facile da realizzare a casa, versatile e facile da coordinare, la manicure ispirata alle perle piace proprio per la sua estrema semplicità.

Pearly White Nails

Le unghie effetto perla sono le più amate dalle spose

A lanciare il trend delle Pearly White Nails non potevano che essere le star, da Hailey Bieber a Selena Gomez, fino ad arrivare ad Anne Hathaway e Nicola Peltz, che da qualche settimana a questa parte hanno abbandonato i colori vitaminici per dare spazio al bianco madreperlato. Perfetta per la quotidianità ma anche per gli eventi speciali, la manicure a effetto perla è diventata la più richiesta nell'universo bridal, viste le sue sfumature romantiche e delicate. Insomma, le Pearly White Nails sono l'assoluto must dell'estate 2026: in quante le sfoggeranno durante le loro prossime vacanze?