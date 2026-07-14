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Tendenze make-up e capelli P/E 2026

Pearly White Nails: addio smalti colorati, la manicure bianco perla è il must dell’estate 2026

Dite addio alle manicure vitaminiche e multicolor, le unghie dell’estate 2026 sono le Pearly White Nails, quelle in bianco perlato ispirate alla raffinatezza e alla luminosità delle perle.
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A cura di Valeria Paglionico
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Con l'arrivo dell'estate ogni anno si assiste al trionfo dei colori e delle tinte vitaminiche, soprattutto quando si parla di manicure. In questo 2026, però, sta dominando un trend decisamente anti-convenzionale: niente più unghie fluo e multicolor, a spopolare sono gli smalti nude o al massimo bianco latte in pieno stile quiet luxury. È proprio da qui che nasce la mania delle Pearly White Nails, ovvero delle unghie minimal ispirate alla luminosità e alla raffinatezza delle perle: ecco come realizzarle.

Quale smalto usare per le Pearly White Nails

Si chiamano Pearly White Nails, letteralmente "unghie bianco perla", e sono la mania più chic dell'estate 2026. Si tratta di una manicure ispirata alla luminosità morbida e raffinata delle perle, capace di aggiungere un tocco super sofisticato a ogni tipo di look ma senza risultare invadente o eccessivo. Per realizzarla è necessario scegliere il tono di bianco giusto: niente smalti compatti o matte, l'ideale sarebbe puntare su un white con riflessi madreperlati, dunque su una nuance sfaccettata e dall'effetto multicolor, che però si viene a creare solo attraverso precise angolazioni. Facile da realizzare a casa, versatile e facile da coordinare, la manicure ispirata alle perle piace proprio per la sua estrema semplicità.

Pearly White Nails
Pearly White Nails

Le unghie effetto perla sono le più amate dalle spose

A lanciare il trend delle Pearly White Nails non potevano che essere le star, da Hailey Bieber a Selena Gomez, fino ad arrivare ad Anne Hathaway e Nicola Peltz, che da qualche settimana a questa parte hanno abbandonato i colori vitaminici per dare spazio al bianco madreperlato. Perfetta per la quotidianità ma anche per gli eventi speciali, la manicure a effetto perla è diventata la più richiesta nell'universo bridal, viste le sue sfumature romantiche e delicate. Insomma, le Pearly White Nails sono l'assoluto must dell'estate 2026: in quante le sfoggeranno durante le loro prossime vacanze?

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Pearly White Nails
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