Labbra a effetto specchio: i consigli per seguire il trend beauty dell’estate 2026

Il beauty trend da seguire assolutamente nell’estate 2026? Quello delle labbra a effetto specchio: ecco cosa sono e cosa bisogna fare per ricrearle.

L'estate è la stagione delle vacanze, del divertimento e del relax, quel momento dell'anno in cui ci si vuole liberare da tutto, dagli impegni lavorativi, dallo stress e dalla noia. La cosa vale anche quando si parla di beauty look: chi è che durante le ferie vuole trascorrere ore e ore a truccarsi? La buona notizia è che, complice l'abbronzatura dorata che si viene a creare durante le giornate al mare, ci si può prendere una pausa anche dal make-up (o almeno usando solo lo stretto necessario). Il trend da seguire assolutamente per aggiungere un tocco glamour alla propria immagine ma rimanendo naturale? Quello delle labbra a effetto specchio.

Cosa sono le Glass Lips

Si chiamano Glass Lips, letteralmente "labbra di vetro", e sono il must indiscusso dell'estate 2026. Ispirate alla tecnica coreana della Glass Skin, sono contraddistinte dal fatto che appaiono super luminose, rimpolpate e bagnate. Se durante i mesi di freddo a spopolare sono sempre state le tinte labbra dai colori marcati e i rossetti matte, durante la bella stagione la parola d'ordine è "brillare". Via libera, dunque, ai lucidalabbra riflettenti e ai gloss ultra lucidi, due prodotti assolutamente essenziali per dare vita a un adorabile effetto specchiato. L'ideale è usare un prodotto trasparente o dalla texture shining ma chi vuole osare può anche creare una base più scura con una matita labbra, per poi passare sopra il lucidalabbra brillante.

Cosa fare per sfoggiare le labbra effetto vetro

Cosa bisogna fare per seguire il trend delle Glass Lips? Innanzitutto è necessario idratare le labbra, che devono essere lisce e senza pellicine (si possono usare scrub o maschere ad hoc). A quel punto bisogna scegliere il colore desiderato, definendo il contorno della bocca con una matita labbra e usando una tinta se si vuole ottenere un effetto più intenso. Per avere il finish specchiato si deve, infine, applicare un lip gloss trasparente e ultra lucido. Naturalmente si può giocare con gloss rimpolpanti o con tinte ad alta coprenza, ma in tutti i casi è importante non dimenticare mai il lucidalabbra usato come "copertura". In quante non potranno più fare a meno di questo dettaglio di stile durante le prossime vacanze estive?