stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Jelly skin, il viso a effetto bagnato è il beauty trend da seguire nell’estate 2026

Si chiama jelly skin ed è la nuova ossessione estiva del settore beauty. In cosa consiste? Nel donare al viso un adorabile effetto bagnato ma senza esagerare troppo, così che la pelle sembri essere fatta di gelatina.
Aggiungi Fanpage.it alle tue fonti preferite su Google.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

L'estate 2026 sta entrando nel pieno e le temperature roventi si stanno facendo decisamente sentire. Per combatterlo sarebbe bene rinunciare completamente al trucco, lasciando il viso al naturale, così che sia libero di respirare. Non per questo, però, bisogna dire addio alla skin routine, anzi, in questo periodo dell'anno è necessario prendersi ancora più cura della pelle, visto che viene continuamente stressata dal sudore, dal sole e dalla salsedine. Il trend da seguire per essere sempre sul pezzo in fatto di bellezza? Quello della jelly skin, la pelle a effetto bagnato: ecco come fare.

Cos'è la jelly skin

Avete mai sentito parlare della jelly skin? È la nuova ossessione estiva, un trend destinato a diventare un vero e proprio must del settore beauty durante le comuni vacanze al mare. In cosa consiste? Nel donare al viso un adorabile effetto bagnato ma senza esagerare troppo. La pelle, infatti, deve apparire traslucida ma non unta, come invece risulta quando si comincia a sudare. Per farlo bisogna usare gel e creme a base di collagene e acido ialuronico, tutti prodotti essenziali per renderla idratata, rimpolpata ed elastica. Il risultato finale? La pelle sembra essere fatta di gelatina, con tanto di "effetto rimbalzante", ovvero ritorna alla sua forma originale quando viene premuta.

Quali prodotti usare per seguire il beauty trend

Come fare per ottenere una meravigliosa jelly skin in estate? Bisogna seguire una routine attenta e mirata ispirata alla cosmetica coreana, mixando dunque prodotti idratanti e rimpolpanti come creme, sieri e maschere dalla consistenza gel. La loro peculiarità sta nel fatto che, a contatto con il calore della pelle, le donano un'idratazione extra, rinfrescandola e facendola apparire glassata ma non unta. Gli ingredienti da cercare nei prodotti jelly sono l'acido ialuronico, l'acido poliglutammico, la vitamina C, la glicerina e i ceramidi e il fungo da neve (tremella). Al di là dell'effetto estetico, la jelly skin è l'ideale per stimolare il rinnovamento cutaneo, illuminare l'incarnato e mantenere la pelle sana e calma.

Immagine
Trend
Bug eye, gli occhiali da sole "a mosca" sono la tendenza dell'estate 2026
Guida alle scarpe di tendenza per l'estate 2026: slingback, sabot e pump scollo a V sono i modelli da avere
Guida alle scarpe di tendenza per l'estate 2026: slingback, sabot e pump scollo a V sono i modelli da avere
Come abbinare il marrone, colore trendy per l'estate 2026 che sta bene con rosa, righe e scarpe rosse
Come abbinare il marrone, colore trendy per l'estate 2026 che sta bene con rosa, righe e scarpe rosse
Addio ballerine, vogliamo i mocassini: arricciati o da barca, guida ai modelli di tendenza per l'estate 2026
Addio ballerine, vogliamo i mocassini: arricciati o da barca, guida ai modelli di tendenza per l'estate 2026
Il reggiseno c'è e si vede: bra mania, la tendenza dell'estate 2026 che ridefinisce l'estetica femminile
Il reggiseno c'è e si vede: bra mania, la tendenza dell'estate 2026 che ridefinisce l'estetica femminile
Camicia bianca, il capo chic della P/E 2026: si abbina con jeans o paillettes nei look casual o da cerimonia
Camicia bianca, il capo chic della P/E 2026: si abbina con jeans o paillettes nei look casual o da cerimonia
Cos'è il color block, la tendenza Primavera/Estate 2026 che utilizza tonalità a contrasto nell'outfit
Le gonne midi a vita bassa sono il capo di tendenza della primavera 2026: come creare un look in stile Office siren
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views