Jelly skin, il viso a effetto bagnato è il beauty trend da seguire nell’estate 2026

Si chiama jelly skin ed è la nuova ossessione estiva del settore beauty. In cosa consiste? Nel donare al viso un adorabile effetto bagnato ma senza esagerare troppo, così che la pelle sembri essere fatta di gelatina.

L'estate 2026 sta entrando nel pieno e le temperature roventi si stanno facendo decisamente sentire. Per combatterlo sarebbe bene rinunciare completamente al trucco, lasciando il viso al naturale, così che sia libero di respirare. Non per questo, però, bisogna dire addio alla skin routine, anzi, in questo periodo dell'anno è necessario prendersi ancora più cura della pelle, visto che viene continuamente stressata dal sudore, dal sole e dalla salsedine. Il trend da seguire per essere sempre sul pezzo in fatto di bellezza? Quello della jelly skin, la pelle a effetto bagnato: ecco come fare.

Cos'è la jelly skin

Avete mai sentito parlare della jelly skin? È la nuova ossessione estiva, un trend destinato a diventare un vero e proprio must del settore beauty durante le comuni vacanze al mare. In cosa consiste? Nel donare al viso un adorabile effetto bagnato ma senza esagerare troppo. La pelle, infatti, deve apparire traslucida ma non unta, come invece risulta quando si comincia a sudare. Per farlo bisogna usare gel e creme a base di collagene e acido ialuronico, tutti prodotti essenziali per renderla idratata, rimpolpata ed elastica. Il risultato finale? La pelle sembra essere fatta di gelatina, con tanto di "effetto rimbalzante", ovvero ritorna alla sua forma originale quando viene premuta.

Quali prodotti usare per seguire il beauty trend

Come fare per ottenere una meravigliosa jelly skin in estate? Bisogna seguire una routine attenta e mirata ispirata alla cosmetica coreana, mixando dunque prodotti idratanti e rimpolpanti come creme, sieri e maschere dalla consistenza gel. La loro peculiarità sta nel fatto che, a contatto con il calore della pelle, le donano un'idratazione extra, rinfrescandola e facendola apparire glassata ma non unta. Gli ingredienti da cercare nei prodotti jelly sono l'acido ialuronico, l'acido poliglutammico, la vitamina C, la glicerina e i ceramidi e il fungo da neve (tremella). Al di là dell'effetto estetico, la jelly skin è l'ideale per stimolare il rinnovamento cutaneo, illuminare l'incarnato e mantenere la pelle sana e calma.