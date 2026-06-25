Il caschetto è il taglio di capelli dell’estate 2026, come quello di Matilda De Angelis e Charlene di Monaco

Qual è il taglio di capelli più popolare dell’estate 2026? Il caschetto, come dmostrato da numerose star, da Elodie a Matilda De Angelis, fino ad arrivare a Charlene di Monaco.

L'estate 2026 è arrivata e con lei anche le temperature roventi tipiche della stagione. Come fare per combattere il caldo con stile? Con un taglio di capelli glamour, fresco e sbarazzino come il caschetto, considerato il protagonista indiscusso della bella stagione. Che sia cortissimo, asimmetrico o lungo, non importa, l'unica cosa certa è che il bob è la soluzione anti-caldo perfetta per aggiungere un tocco di novità alla propria immagine ma senza rinunciare all'eleganza. Charlene di Monaco, Matilda De Angelis, Elodie, Belén Rodriguez: ecco tutte le star che hanno scelto la pettinatura iconica destinata a diventare il must delle vacanze.

Come portare il caschetto nell'estate 2026

Il caschetto è il taglio del momento ed è assolutamente perfetto per l'estate, vista la sua versatilità, la sua freschezza e la sua leggerezza. Può essere portato liscio, ondulato, mosso o vaporoso, si adegua a ogni tipologia di capello e soprattutto permette di ridurre in modo drastico i tempi di asciugatura: insomma, è la soluzione ideale per evitare di perdere ore e ore tra piastre, spazzola e phon.

Elodie col nuovo bob

Il bob più trendy del momento è in assoluto quello scalato e portato al naturale, magari anche con le punte tondeggiati, ma in alternativa si può anche optare per uno styling liscio più ordinato oppure per un effetto bagnato che aggiunge un tocco vacanziero a qualsiasi look. Semplice, sbarazzino, fashion: il caschetto è la svolta glamour dell'estate 2026.

Il long bob di Belén Rodriguez

Da Martina Miliddi a Elodie, le star che hanno scelto il caschetto

Le star che da qualche tempo a questa parte hanno detto addio ai capelli lunghi per puntare sul caschetto sono moltissime e i loro hair look sono tutti da imitare. Tra le Vip famose in Italia ci sono Belén Rodriguez ed Elodie: ci hanno dato un "taglio netto" e ora sfoggiato un bob dritto alle spalle, portandolo solitamente con delle onde dall'effetto naturale.

Il caschetto "perfetto" di Martina Miliddi

Martina Miliddi, che da sempre considera il caschetto il suo "marchio di fabbrica", ama la piega extra liscia che lascia in evidenza la frangia piena (il segreto dell'acconciatura perfetta è una micro rasatura dietro la nuca) Matilda De Angelis, invece, ha di recente accorciato il suo iconico bob, aggiungendo un dettaglio dall'animo retrò: le punte all'indentro.

Il bob con frangia a tendina di Margot Robbie

Tra le star internazionali la "sfida tra caschetti" è tra Margot Robbie e Zendaya, che hanno scelto rispettivamente un long bob con frangia a tendina e un pixie cut super vaporoso. Come non menzionare anche Charlene di Monaco, da anni fedele al bob cortissimo e biondo? Insomma, chi intende seguire la mania hair del momento ha moltissime possibilità: in quante si ispireranno alle star per farlo?