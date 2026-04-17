Il segreto del caschetto perfetto di Martina Miliddi è una micro rasatura sulla nuca

Il caschetto liscio e dritto e da sempre il marchio di fabbrica di Martina Miliddi e lo sfoggia ogni sera anche sul palco di Affari Tuoi. In quanti conoscono il “segreto” nascosto nell’acconciatura?

Martina Miliddi è la rivelazione di Affari Tuoi, il celebre programma "dei pacchi" che da diversi anni vede Stefano De Martino alla sua guida. È proprio lui a volere l'ex volto di Amici nella trasmissione: le ha assegnato il "pacco ballerina" e la lascia esibire ogni sera sul palco, permettendole di rivelare il suo incredibile talento nella danza. Chi la ricorda agli esordi nel talent di Canale 5 di sicuro avrà notato che non ha cambiato l'acconciatura diventata ormai il suo marchio di fabbrica, il caschetto corto, liscio e dritto. Qual è il segreto di questo taglio perfetto?

Il caschetto liscio e dritto di Martina Miliddi

Qualche giorno fa Martina Miliddi ha fatto visita al parrucchiere di fiducia per sistemare l'iconico caschetto che da sempre contraddistingue la sua immagine. Il salone a cui si è rivolta è Aria Concept Style, in Viale Isacco Newton a Roma, dove è stato il proprietario Fabrizio Baldassarre a prendersi cura della sua chioma.

Martina Miliddi col caschetto appena tagliato

La ballerina è arrivata con un bob da sistemare, con dei boccoli che "non la raccontavano" davvero, dunque ci ha "dato un taglio", facendolo tornare dritto e perfetto. Il dettaglio che non è passato inosservato? Al termine della piega extra liscia che l'ha trasformata in una moderna Cleopatra, Martina ha chiesto all'hairstylist di fare una micro rasatura sulla nuca. In questo modo il bob è apparso ancora più definito e sofisticato, dunque perfetto per le registrazioni di Affari Tuoi.

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La rasatura sulla nuca

Martina Miliddi: meglio liscia o naturale?

L'hairstylist Fabrizio Baldassaree, però, ha notato un altro piccolo dettaglio: prima di realizzare la piega extra liscia richiesta della cliente, ha lasciato il caschetto al naturale, sottolinenando quanto riuscisse a esaltare ancora di più la bellezza semplice di Martina.

Martina Miliddi col caschetto naturale

Sui social ha poi lanciato un sondaggio, chiedendo ai followers se la preferissero liscia o naturale, le sue parole sono state: “Questo caschetto… aveva un segreto. Martina lo porta super liscio da sempre perché è il suo marchio di fabbrica ma, mentre li asciugavo naturali, mi sono fermato. E lì ho capito: a volte la bellezza vera è quella più libera". Cosa ne pensano i followers? Trovano la ballerina meravigliosa in ogni versione.